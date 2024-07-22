Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yozgat'taki marketlerde de uygulanacak olan "Gıda İşletmelerinde Karekod" uygulamasının detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Yumaklı, bu uygulamanın ilk örneğinin hayata geçirildiğini belirterek, gıda işletmelerinin denetim durumunun bu sistem sayesinde takip edilebileceğini ifade etti. Yumaklı, "Tüketici olarak markete gittiğimde bu karekodu okutup, buranın en son ne zaman denetlendiğini gördüğümde bu benim için bir güven kaynağı olacak" dedi.

Bakan Yumaklı, gıda güvenliğine ilişkin çalışmaların devam ettiğini ve Tarım Kredi Kooperatifleri'nin bu alandaki en büyük destekçileri olduğunu vurguladı. Karekod uygulamasının "Tarım Kredi Sıfır Marketi"nde hayata geçirildiğini belirten Yumaklı, vatandaşlardan gıda üretimi, satışı yapan ve toplu tüketim yerlerinde bu karekodları aramalarını istedi.

Yumaklı, uygulamanın gönüllülük esasında kullanılacağını ve işletmelerin bu uygulamaya yoğun talep göstereceğini düşündüklerini söyledi. "Her işletme, kendisinin bu anlamda akredite olup olmadığının da bir göstergesi olarak bu uygulamayı vatandaşlarımızla paylaşmış olacak" diyen Yumaklı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile yakın ilişki ve iletişim içinde olduklarını ve işletmelere bu uygulamayı tanıttıklarını belirtti.

Yumaklı, 776 bine yakın gıda işletmesi olduğunu belirterek, "Ben umuyorum ki en kısa zamanda bu işletmelerin ekseriyeti bu uygulamayı hayata geçirmiş olacaklar. Bir tüketici olarak markete gittiğimde bu karekodu okutup, buranın en son ne zaman denetlendiğini gördüğümde tabii ki bu benim için bir güven kaynağı olacak" dedi.

Öncelikle "Tarım Cebimde" uygulamasının indirilmesi gerektiğini belirten Yumaklı, "Gıda Kontrol" sekmesinden "İşletme Denetim Sorgulama"nın seçilmesi ve işletmede bulunan karekodun okutulmasıyla denetim sonuçlarına ulaşılabileceğini ifade etti. Yumaklı, gelecekte vatandaşların denetim sonuçlarını da bu uygulama üzerinden görebileceğini söyledi.

Bakanlıkça hazırlanan ve her bir işletmeye özel karekod içeren görselin, "https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/" internet adresinden indirilip işletmelerde sergilenebileceği belirtildi. Tarım Cebimde uygulamasından karekod sorgulandığında işletmeye ait kayıt/onay numarası, unvan, adres ve en son denetim tarihi bilgilerine ulaşılabilecek.

Bu yenilikçi uygulama, gıda güvenliği konusunda vatandaşların bilinçlenmesini ve gıda işletmelerinin denetimlerinin şeffaf bir şekilde takip edilmesini sağlayacak.