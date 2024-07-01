2023/2024 eğitim ve öğretim yılı boyunca 223 okulda, 810 öğretmen ve 20 bin 878 öğrenciye “Acil Durumda 112 Tek Numara” tanıtımı gerçekleştirildi.

Valilik tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “112 Acil Çağrı Merkezi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen “Acil Durumda 112 Tek Numara” tanıtımı, 2023/2024 eğitim ve öğretim yılı boyunca büyük bir başarıyla tamamlandı” denildi.

Açıklamanın devamında, “Proje kapsamında: 223 okulda, 810 öğretmen ve 20 bin 878 öğrenciye ulaşıldı! Projenin amacı, acil durumlarda 112 numarasının doğru ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve bu bilinci yaygınlaştırmaktır. Eğitimlerde, öğrencilere ve öğretmenlere interaktif materyaller sunulmuş, acil durum senaryoları üzerinden uygulamalı eğitimler gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki eğitim ve öğretim yıllarında daha fazla okula ulaşılması hedeflenmektedir” bilgilerine yer verildi.