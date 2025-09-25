Kız hentbol takımı yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Sporcular, disiplinli çalışmaları ve yüksek motivasyonlarıyla dikkat çekerken, kulüp başkanı Ceren Duman da antrenmanları yerinde takip etti.

"Gençlerimizin Gelişimine Katkı Sağlıyoruz"

Başkan Duman, spor faaliyetlerinin gençlerin hem fiziksel hem de ruhsal gelişimine katkı sunduğunu belirterek, kulübün kuruluş amacının öncelikle Yozgatlı kızlardan oluşan bir takım kurmak, ikinci olarak ise sosyal hizmet desteğine ihtiyaç duyan aileler ve çocukları bir araya getiren bir kulüp oluşturmak olduğunu vurguladı.

Duman, “Sosyal hizmet desteği alan kızlarımız kulüpte yer almaya devam ediyor. Amacımız, hem spor yoluyla gençlerimizi desteklemek hem de sosyal hizmet alanındaki çocuklara fırsat sunmak.” dedi.

"Zorluklara Rağmen Kararlıyız"

Yeni sezon öncesinde ekonomik ve lojistik zorluklarla karşılaştıklarını dile getiren Duman, “Sezona devam edebilmek için büyük çaba sarf ettik. Yozgat şartlarında antrenör bulmakta ve sponsorlarla anlaşmakta sıkıntı yaşadık. Ekonomik nedenlerle istediğimiz oyuncuları sezona başlamadan önce kadromuza katamadık.” ifadelerini kullandı.

Başkan Duman, önümüzdeki dönemde sosyal hizmet desteği alan kızları altyapıya katarak kulüpte sürekliliği sağlamayı hedeflediklerini de belirtti.

"Devlet ve Şehrimizin Desteğine Güveniyoruz"

Duman, “Azim ve istikrar tek başına yeterli olmuyor. Zorluklarla başladığımız bu süreçte, devlet büyüklerimiz, milletvekillerimiz, Valimiz ve şehrimizin önemli gruplarıyla birlikte sorunların üstesinden geleceğimize inanıyoruz” dedi.

Yeni sezon açılışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Duman, sporcuların her maçta Yozgat’ı en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını kaydetti. Başkan, ayrıca Yozgatlı hemşehrilerden kulübe sponsorluk desteği beklediklerini de sözlerine ekledi.