Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör İşleri Başkanı Selçuk Azeri, amatör futbolun çehresini değiştirecek önemli yenilikleri açıkladı.

Başkan Azeri, yeni sezon öncesi tüm statülerin baştan sona güncellendiğini ve kitapçık sisteminden vazgeçilerek her yaş grubu ve lig seviyesi için ayrı ve detaylı statülerin hazırlandığını belirtti.

Azeri, yapılan kapsamlı değişikliklerin amatör futbol camiasında büyük yankı uyandırdığını ifade etti.

Yeni sezon için öne çıkan düzenlemeler şöyle:

SÜPER AMATÖR LİG

2005 doğumlu oyuncular için kontenjan uygulanacak.

1. AMATÖR LİG

2007 doğumlu oyuncular için kontenjan getirildi.

2. AMATÖR LİG

2001-2010 doğumlu oyuncular serbest, 2001 ve üstü yaş grubundan ise 3 kontenjan oyuncuya izin verilecek.

ALTYAPI LİGLERİ

U14 Ligi tek kategori altında toplanacak, U17 ve U18 ligleri birleştirildi.

YAPISAL VE DİJİTAL YENİLİKLER

Yerel lig katılım ücreti 2 bin 500 lira olarak belirlendi, Dijital sisteme geçiş süreci başlatıldı, Altyapı maçlarında sahada mutlaka bir antrenör ve yönetici bulunması zorunlu hale geldi, esame listeleri artık cep telefonu üzerinden dijital ortamda girilecek.

Azeri, bu değişikliklerle hem kulüplerin yükünün hafifletileceğini hem de daha şeffaf ve sürdürülebilir bir amatör futbol yapısı oluşturulacağını söyledi.