Daniş, 22. 23. ve 24. Dönemde Ak Parti Çanakkale milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bulunmuş olup TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği ve TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı görevlerinde yer almıştır. DANİŞ, 64. ve 65. hükümetlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Milletvekili olduğu zamanlarda yasama faaliyetleri içerisinde önemli görevler üstlenen DANİŞ, çok sayıda kanunun hazırlık sürecinde rol almıştır. Mehmet Daniş, TBMM tarafından RTÜK Üyeliğine seçilerek 27.07.2021 tarihinde görevine başlamıştır.