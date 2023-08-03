Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Vali Ziya Polat’ı makamında ziyaret etti. Vali Polat, Rektör Evren Yaşar’a nezaket ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek yeni görevinde başarılar diledi.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Evren Yaşar’ın görevi devralmasının ardından Vali Polat’ı ziyaret ederek hediye takdiminde bulundu.
Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar’a ziyaretinde Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz eşlik etti. Melike Aslı Arslan