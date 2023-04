Başkanlık yaptığı dönemden bu yana kadar yaptığı hizmetleri de sıralayan Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ilçe vatandaşlarına yeni projelerin müjdesini verdi.

Akdağmadeni Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek projeleri bir bir açıklayan Başkan Yalçın, “Tarlada İzimiz Var Harmanda Yüzümüz Var'' diyerek, projeleri sıraladı.

“AKDAĞ’IN HER KÖŞESİNDE İZİMİZ VAR”

Akdağmadeni’nde bugüne kadar yaptığı çalışmaları aktaran Başkan Yalçın, “İstiklal Caddesine bakıyorsunuz alt yapısıyla üst yapısıyla yeniledik izimiz var. Arka tarafa bakıyorsunuz Sakarya Caddesi köhne bir cadde olmaktan çıktı. Işıl Işıl modern bir gönüme kavuştu izimiz var. Devlet Hastanesi'nin acil servis yoluna bakıyorsunuz. Yokuş yukarı vatandaşlarımızın zorlandığı bir yoldu şimdi düzenin simgesi bir yol oldu izimiz var. Barbaros caddesine şato yoluna bakıyorsunuz izimiz var. TOKİ yolunda izimiz var. Piri Reis Caddesinde izimiz var. Akdağmadeni'nin doğalgaz'ı 9- 10 yılda bitmez deniyordu, 4 yılda ilçemizin doğalgaz hattını bitirdik bu yıl sadece 2,5 km kaldı. Her sokağında, her asfaltında, her taşında alın terimizin izi var. Yeni başkan doğalgazın kirini pasını temizlesin yeter dediler. Bizde dedik ki hayır yetmez. Bizim Ev Kreş ve Gündüz Bakım Evini tamamladık. Orada izimiz var. Alparslan Türkeş Parkını tamamladık. Orada izimiz var. Şehit Aşkın Öksüz Sosyal Tesisini tamamladık. Orada izimiz var. Gültepe Mahallemize 2 Park, İbrahimağa Mahallemize parkımız yaptık. Orda izimiz var. Emek Mahallesine Huzur Park'ı yaptık. Orada izimi var. Akdağmadeni'nin en büyük yarası işsizlik dedik, tekstil fabrikası binasını yapıp yatırımcıya teslim ettik. Yüzlerce vatandaşımız çalışıyor orada izimiz var. Bölgesinde tek lisanslı Sıfır Atık Tesisini yaptık. Orada izimiz var. Yer altı çöp konteyner sistemlerini ilçemize kazandırdık orda izimiz var. Sağlık Merkezimizi yaptık. Orada izimiz var. Yeşiltepe Mahallemize açık hava Spor Park yaptık. Orada izimiz var. Üretken belediyecilik anlayışıyla yaptığımız çalışmalar doğrultusunda ‘Paketleme Tesisimizi’ tamamladık. Artık Akdağmadeni topraklarından çıkan her ürün tüm izinleri alınmış şekilde sofralara mutfaklara girecek. Orada izimiz var. Daha isimlerini sayamadığımız nice hizmetler yaptık. İzimizde çok yüzümüzde var” şeklinde konuştu.

“4 YILDA 10 YILLIK HİZMET YAPTIK”

Bu yıl yapımına başlanan ve başlanacak olan projeler hakkında vatandaşlara bilgiler veren Yalçın, “Akdağmadeni'ne 10 yılda yapılacak hizmetleri 4 yılda yaptık. Yeter mi? Yetmez diyoruz. Orman yolu caddemizde çalışmalarımız başladı. Allah'ın izni sizlerin desteğiyle birkaç haftaya tamamlanacak. Yeni bir izi de oraya bırakacağız. Oraya da mühürü vuracağız. Akdağmadeni'ne yakışmayan hanlar sokağın ihalesini yaptık. Binaların cephe sağlıklaştırmasını, sokağın aydınlatmasını yollarını yapacağız, buraya da mühürü vuracağız Allah'ın izniyle Çamlık Mahallemizde özellikle muhacir vatandaşlarımızın yoğun olduğu bölgede Mübadele Anıtını ve Selanik Parkı'nı yapıyoruz. Orada da izimiz olacak. Saat kulesi meydanı arkasında kalan 3 bina vardı. İkisini kamulaştırıp yıktık dün itibariyle son kalan binanın da istimlak çalışmalarını tamamladık. Orayı da yıkıp ilçemize yeni bir meydan kazandıracağız. Orada da izimiz olacak. Kadıpınarın da 40 yıldır atıl durumda olan otel inşaatını yıktık. Orayı da kır düğün alanı ve restoran olarak planlıyoruz. Orada da izimiz olacak. Yeni Mahalleye Dr. Devlet Bahçeli Sosyal Tesislerini yapacağız. Orda da izimiz olacak. Seyrantepe Mahallemize Spor Kompleksi yapacağız. Orada da izimiz olacak. Yeşiltepe Mahallemize yeni bir park yapacağız. Orda da izimiz olacak. Yapmış olduğumuz çalışmalarla içme suyu sıkıntısı yaşamadık. İnşallah 2 yıl debi ölçümleri tamamlanan, yakın zamanda ihale sürecine girecek olan göletimizle birlikte Akdağmadeni'nde içme suyu sorununu tamamen ortadan kaldıracağız. Orda da izimiz olacak” açıklamasında bulunarak bu yılda yoğun çalışmalarla geçen bir dönem olacağını kaydetti. Haber Merkezi