Yozgat Valiliği, bu yılın başında hayata geçirilen Çamlık Bal Ormanı'nda ilk bal sağımına başlandığını aktardı.

Çamlık Bal Ormanın faaliyete geçmesiyle birlikte yörede arıcılıkla uğraşan pek çok kişinin buraya yöneldiğini bildiren Valilik, “Doğal bitki örtüsü ve temiz havasıyla arıların sağlıklı bir şekilde bal üretebildiği bu özel alanda, bu yılın ilk bal sağımı yapılıyor” dedi.

Yozgat'ın eşsiz doğasında yer alan bu yeni projenin, bölgenin bal üretimini artırmanın yanı sıra doğaseverler için de yeni bir çekim merkezi haline geldiğini vurgulayan Valilik, yöresel lezzetlerin yanında, Çamlık Bal Ormanı'nın katkılarıyla üretilen balın da yerel ekonomiye önemli bir katkı sağlayacağının öngörüldüğünü söyledi.