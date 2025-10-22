Merkez Bankası yeni 20 liraları tedavüle çıkarma kararı aldı. Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan duyuruya göre bugünden itibaren E9 Emisyon Grubu VII. tertip 20 TL banknotlar tedavüle veriliyor.

Ne Farkı Olacak?

Güncel olarak kullanılan 20 liralardan farkı sadece banknot üzerindeki imzalar olacak. Yeni 20 liraların üzerinde Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan ile birlikte Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynı olacak. Yeni tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecek.