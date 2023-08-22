Yozgat Yeni Nesil Kurs Merkezi Müdürü Burak Yıldırım, Yeni Nesil Kurs Merkezi olarak bu yıl da sınav hazırlıkları pozitif disiplin, birebir takip ve başarı teması üzerine kurguladıklarını söyledi.

Sonuçlar ile ilgili açıklama yapan Kurucu Müdür Burak Yıldırım şunları belirtti: “Öncelikle sevgili öğrencilerimizi, kıymetli velilerimizi, bu başarıda büyük emeği bulunan kurs öğretmenleri ile yöneticilerimizi ve onları hayata hazırlayan değerli okul öğretmenleri ile yöneticilerini kutluyorum. Bu başarı hepimizin başarısı. Yozgat’ta; işini en disiplinli, en iyi yapan ve her alanda başarılar elde eden Yeni Nesil Kurs Merkezi olarak bu yıl da sınav hazırlıklarımızı pozitif disiplin, birebir takip ve başarı teması üzerine kurguladık. Geçtiğimiz yıl yaz kampı ile başladığımız YKS/2023 serüvenine öğrencilerimizin bir yıl boyunca düzenli takiplerini gerçekleştirerek etütler, birebir soru çözümleri, dün dersleri dediğimiz tekrar dersleri, akşam dersleri, kamplar, bölüm denemeleri, tarama sınavları ve deneme analizleri yaparak tamamladık. ÖSYM'nin son müfredatına uygun deneme sınavlarını büyük bir ciddiyetle gerçekleştirdik. Yozgat Bozok Üniversitesi’nde gerçekleştirdiğimiz gerçeğe yakın prova niteliğindeki sınavlar ile tecrübe kazanan öğrencilerimiz, gerçek sınavlarına bu motivasyonla girdi. Sonuçların açıklanması ile tercih döneminde de kursumuz öğrencilerine ve diğer öğrencilere ücretsiz gelecek planlamaları konusunda yardımcı olduk. Bu emeğin karşılığını almış olmak, öğrencilerimizin istedikleri üniversitelere yerleşmesinde köprü vazifesini yerine getirmek bizler için tarifsiz bir mutluluk kaynağıdır. Kararlı, azimli, araştıran, özgüveni yüksek, başarılı bir nesil yetiştirmeyi hedefleyen kursumuz, eğitim sektörünün yeni bir sayfa açtığı bu dönemde öğrencilerinden aldığı güç ve pozitif disiplinli eğitim çizgisiyle büyük başarılara imza atmaya devam edecektir. Bilgi, ilgi ve emeğin yine fark yarattığı bu eğitim ve öğretim dönemi sonunda öğrencilerimize yeni hayatlarında da bu başarılarının devamını diliyorum. Pırıl pırıl yetişen bu gençlerimizin, Yozgat'a ve Ülkemize faydalı birer birey olacaklarından hiç şüphem yok. Ayrıca tercihlerine yerleşemeyen gençlerimiz de eminim ki istedikleri bölüme azim ve gayretleriyle inşallah yerleşeceklerdir."

Ayrıca yıllar içinde başarılı öğrencilerin genelde muhakeme gücü yüksek ve çalışma disiplini güçlü bireylerden oluştuğunu gözlemlediğini söyleyen Yıldırım, sabırlı, muhakeme ve mücadele gücü yüksek öğrencilerin bir adım önde olduğunu ifade ederken eskiden sadece bilgiye dayalı bir seçme sınavı olduğunu şimdilerde ise bilginin yanı sıra hız, yorum ve gerekli muhakeme gücünü gösterecek sabrın da önemli olduğuna işaret etti. Alpaslan Demir