Yeni meydanın Cumhuriyetin 100’üncü yılında yapıldığını söyleyen Belediye Başkanı Ömer Açıkel, bütün yorumları dikkate alarak “Yüzüncü Yıl Meydanı” olarak kararlaştırdıklarını vurguladı.

Başkan Açıkel açıklamasında, “Bütün yorumları dikkate alarak, meydanın Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında yapılmış olması sebebiyle ve yüzyıllar boyu Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin payidar olması temennisi ile meydanın ismini ‘Yüzüncü Yıl Meydanı’ olarak belirleme kararı aldık. İlçemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan