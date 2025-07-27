1983 yılında Erzurum’da doğan Ersin Karaman, ilk ve ortaöğretimini tamamladıktan sonra Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladı.

Yüksek lisans ve doktora derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde alan Karaman, akademik hayatına uzun yıllardır üniversitelerde devam etti.

2013-2017 yılları arasında Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde, 2017-2020 yıllarında ise aynı fakültenin İşletme bölümünde öğretim üyeliği yaptı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nde öğretim üyeliği görevini sürdürdü.