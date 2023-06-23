Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, konuya dair açıklamada bulundu. Başkan Yılmaz yaptığı açıklamada, ilçenin yeni kurban pazarının yeni yerinde hizmet vermeye başladığını duyurdu.

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkların yeni kurban pazarında satışa çıktığını belirten Yılmaz, yeni kurban pazarının daha modern ve kullanışlı bir alan sağladığını, vatandaşların kurban pazarının daha rahat bir şekilde ziyaret edeceklerini ifade etti.

Yılmaz açıklamasında, "Yerköy ilçemizin kurban pazarı ihtiyacının artmasıyla birlikte, ilçe halkımızın hizmetine açmış olduğumuz yeni mezbahanenin yanında, hayvan satış pazarı tahsis etme kararı aldık. Belediye ekiplerimizin gayretleriyle, bugün itibarıyla yeni kurban pazarımız hizmete girmiş bulunmaktadır. Bu yeni pazar alanı, hem alıcıların hem de satıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. Alanın düzenlemesi ve modernizasyonu tamamlandı. Vatandaşlarımızın kurbanlarını daha kolay ve güvenli bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için her türlü tedbiri aldık" dedi.

Yeni kurban pazarının, geniş bir alana sahip olduğu belirten Başkan Yılmaz, “Kurban pazarı alanının içerisinde, kurban satış ve mezbahana bölgesinin yanı sıra, hijyenik koşullara uygun çevre düzenlemeleri de bulunuyor” şeklinde konuştu. Haber Merkezi