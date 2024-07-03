Temmuz 2024 itibarıyla geçerli olacak yeni kıdem tazminatı tavan ücreti açıklandı. Detaylar haberimizde:

Emekli olmayı planlayanlar ve işten ayrılanlar için belirlenen tavan rakamı, memur maaşlarındaki artış oranına göre güncellendi.

Yeni tavan ücreti, brüt 35.057 TL'den başlayarak, Haziran ayında gerçekleşen yüzde 19,31'lik memur enflasyon farkıyla birlikte yaklaşık 42.000 TL seviyelerine ulaştı.

Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,64 artış gösterdi ve bu durum, 6 aylık memur enflasyon farkının yüzde 19,31 olarak belirlenmesine yol açtı. Bu artışlar, kıdem tazminatı tavan ücretinin yeniden belirlenmesinde etkili oldu.

KIDEM TAZMİNATI TEMMUZ 2024 NE KADAR OLDU?

Temmuz 2024'te kıdem tazminatı tavan ücreti, Ocak 2024'teki brüt 35.057 TL üzerinden yüzde 19,31 oranında artışla güncellenecek. Ocak'ta uygulanan yüzde 49,25'lik memur maaş zammı ve binde 7,59 damga vergisi düşülmeden belirlenen tavan ücret, Temmuz ayında gerçekleşen enflasyon oranıyla yeni bir değere ulaşacak.

Bu artışla birlikte, kıdem tazminatı tavanı damga vergisi kesilmeden Temmuz 2024 itibarıyla brüt olarak 41.826 liraya yükseldi.

KIDEM TAZMİNATI TABANI ASGARİ ÜCRETİ BEKLİYOR

Kıdem tazminatı taban ücreti, doğrudan asgari ücretin artışına bağlı olarak belirleniyor. Şu anda 20.002 TL olan taban ücreti, Aralık ayında açıklanacak yeni asgari ücretle birlikte artması bekleniyor.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,52 olduğundan, asgari ücret bu oranda artarsa kıdem tazminatı taban ücreti yaklaşık 28.706 TL'ye yükselecek.

Bu durum, çalışanların kıdem tazminatı hesaplamalarında kullanacakları minimum ücret seviyesini etkileyecek.