Destek kapsamında iş kuracaklara ve işini geliştireceklere farklı tutarda ödeme sağlanır. 2 milyon TL'ye kadar destek sunulacak olan KOSGEB Girişimci Destek Programına belirli alanlarda hizmet veren veya verecek işletme sahipleri başvuruda bulunabiliyor. İşte, Girişimci Destek Programı başvurusu için beklenen gün…

Yeni İş Kuracaklara Müjde

Belirli sektörlerin kuruluşunu destekleyerek, sürdürülebilirliklerini sağlamak adına her sene başvurular alınıyor. KOSGEB farklı kalemlerdeki giderlere yönelik destek ödemesi de yapıyor. Yeni iş kuracaklara, kuruluş ile personel giderleri desteği imkanı sunuyor. İş geliştirecekler için ise destek kategorisi artıyor. Peki, KOSGEB girişimci desteği başvurusu ne zaman?

Ne Zaman Başlıyor?

İş Geliştirme desteği 3. dönem için başvurular 1-31 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak.

İş geliştirme desteğinden; imalat, telekominikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmeti faaliyetleri il bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sunan işletmeler faydalanabilecek.

Değerlendirmeler Nasıl Alınıyor?

İşletme sahibi, iş kurma ve iş geliştirme desteğinden aynı anda faydalanabilir. 1.5 milyon TL üst limint olarak verilen iş geliştirme desteği kapsamında; personel giderleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri ve hizmet alımı giderleri yer alıyor.

Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya biirnci derece şehit yakını olması halinde üst limite ek olarak 150 bin TL ödeniyor. Desteğin yüzde 80'i geri ödemeli ve 36 aylık program ardından ödemeler başlayacak.

Değerlendirmeyle ülke genelinde ilk 1000, kendi ilinde ilk 6'ye girenler jüri değerlendirmesine giriyor. Ardından elde edilen puanların sıralamasına göre ülke genelinde ilk 500, kendi işinde ilk 3'e girenler destekten yararlanıyor.

İş Kuracaklara Geri Ödemesiz Olarak Hesaba Yatıyor

İş kurma desteğinden ise KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler yararlanabiliyor. İş kuracaklar ise; kuruluş desteği ve personel giderleri desteği alabiliyor. 36 ay destek sağlanıyor, tutarlar ise geri ödemesiz olarak hesaplara geçiyor.

Girişimci; genç, kadın, engelli, gazi veya biirnci derece şehit yakını ise o durumunda desteğe ek olarak 10 bin TL veriliyor.