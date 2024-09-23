Marmara Bölgesi'nde yer alan şubelerinde görevlendirilmek üzere "Operasyon Destek Elemanı" pozisyonu için personel alımına başlayan banka, bu fırsatla Balıkesir, Bursa, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ illerinde ikamet eden adayları hedefliyor.

Şubelerinde dinamik bir çalışma ortamında görev alacak personel arayışına giren Türkiye İş Bankası, bankacılık alanında deneyim kazanmak isteyenler için ideal bir kariyer başlangıcı vaat ediyor.

BANKANIN AMAÇLARI VE ADAYLARA SUNULAN FIRSATLAR

Türkiye İş Bankası, yeni dönem için operasyonel süreçleri güçlendirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla kadrosuna dinamik ve yetenekli adaylar katmayı hedefliyor. Operasyon destek elemanı pozisyonu, bankacılık kariyerine başlamak isteyen genç profesyoneller için bir sıçrama tahtası görevi görecek. Türkiye İş Bankası, iş gücünü sürekli geliştirmeye odaklanan bir kurum olarak çalışanlarına sunduğu eğitim ve kariyer planlama fırsatlarıyla sektörde fark yaratıyor.

Bu pozisyon, bankacılık hizmetlerinin temelinde yer alan operasyonel süreçlerin yönetilmesinde önemli bir rol oynuyor. Adaylar, şube içindeki günlük işleyişe katkıda bulunarak bankanın müşterilerine en hızlı ve verimli şekilde hizmet vermesini sağlayacak. Ayrıca, gişe işlemleri, kredi ve diğer bankacılık hizmetleri konusunda deneyim kazanma şansı elde edecek olan personel, profesyonel becerilerini geliştirme imkânı bulacak.

OPERASYON DESTEK ELEMANI İÇİN BELİRLENEN BAŞVURU KRİTERLERİ

Türkiye İş Bankası, operasyon destek elemanı alımında belli başlı kriterleri adaylar için zorunlu kılıyor. İlk olarak, başvuru yapacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Eğitim düzeyi açısından ise en az lise veya ticaret meslek lisesi mezunu olma şartı aranıyor. Ayrıca, iki yıllık meslek yüksekokulu mezunları da başvuru yapabiliyor. 1 Ekim 2024 tarihi itibarıyla bu eğitim kriterlerini karşılayan adayların başvuruları kabul edilecek.

Yaş kriteri de bu alımda önem taşıyor. Adayların 10 Ekim 2024 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olması gerekmekte. Bu durumda, 10 Ekim 1994 ve sonrası doğumlu kişiler başvurularını iletebilecek. Erkek adaylar içinse askerlik durumu dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli şart. Adayların başvuru sırasında askerlik görevini tamamlamış, muaf ya da tecil ettirmiş olması gerekiyor.

Engelli adaylar için özel bir şart da bulunuyor. En az %40 çalışma gücü kaybını belgeleyen sağlık raporuna sahip olan adaylar, bu pozisyon için başvuruda bulunabilecek. Bu raporun, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış olması gerekiyor. Ayrıca, adayların herhangi bir kamu kuruluşuna karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmaması ve kamu haklarından yoksun olmamaları da başvuru koşulları arasında yer alıyor.

BAŞVURU SÜRECİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Türkiye İş Bankası'nın operasyon destek elemanı pozisyonu için başvurular, resmi insan kaynakları platformu üzerinden yapılacak. Adayların 10 Ekim 2024 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları büyük önem taşıyor. Banka, bu tarihe kadar yapılan başvuruları değerlendirerek uygun niteliklere sahip adayları seçmeyi hedefliyor.

Başvuruların değerlendirilebilmesi için adayların belirli illerde ikamet etmesi şartı da bulunuyor. Banka, bu alımda Balıkesir, Bursa, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ illerinde ikamet eden adayları kabul edecek. İkamet şartı, adayların şubelerde iş görüşmelerine katılmaları ve göreve başladıklarında iş süreçlerine kolay adapte olmaları açısından önem taşıyor.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR: OPERASYON DESTEK ELEMANI NE YAPAR?

Türkiye İş Bankası'nın şubelerinde görev yapacak olan operasyon destek elemanları, bankanın günlük operasyonel süreçlerine destek olacak. Bu kapsamda, gişe işlemleri, para yatırma ve çekme işlemleri, müşteri hesaplarıyla ilgili işlemler, para transferleri gibi temel bankacılık işlemleriyle ilgilenecekler. Adaylar, ayrıca kredi başvuruları ve müşteri hizmetleri gibi alanlarda da görev alabilirler. Bu pozisyon, adayların bankacılık sektöründe geniş bir yelpazede tecrübe kazanmalarına olanak tanıyacak.

Operasyon destek elemanlarının iş süreçlerine katkıları, bankanın müşteri memnuniyetini artırmasına ve şube işleyişinin daha verimli olmasına doğrudan etki edecek. Türkiye İş Bankası, operasyonel süreçlerde çalışan personelin gelişimine önem vererek, bu alanda başarılı olan adayların kariyer basamaklarında yükselmesini desteklemeyi amaçlıyor.

KARİYER OLANAKLARI VE PROFESYONEL GELİŞİM

Türkiye İş Bankası, çalışanlarının kariyer gelişimini destekleyen ve onları daha yetkin bireyler haline getiren geniş bir eğitim ve kariyer planlama sistemi sunuyor. Operasyon destek elemanı pozisyonunda görev alan adaylar, bankanın iç eğitim programlarından yararlanarak iş hayatındaki yetkinliklerini artırma fırsatına sahip olacaklar. Bankanın sunduğu eğitimlerle çalışanlar, hem teknik becerilerini geliştirirken hem de iş hayatında ihtiyaç duyacakları liderlik ve iletişim gibi sosyal yetenekleri de kazanacaklar.

Bu pozisyonda başlayan adaylar, ilerleyen dönemlerde kariyerlerinde yükselme şansı bulabilecekler. Türkiye İş Bankası, kendi bünyesinde çalışan personelin gelişimini destekleyerek, onları gelecekteki yönetici pozisyonlarına hazırlamayı hedefliyor. Banka, çalışanlarına sunduğu bu kariyer fırsatlarıyla hem nitelikli bir iş gücü yaratmayı hem de uzun vadeli bir istihdam politikası izlemeyi amaçlıyor.

SON BAŞVURU TARİHİ: 10 EKİM 2024

Türkiye İş Bankası'nın Marmara Bölgesi'nde gerçekleştireceği operasyon destek elemanı alımı, bölgedeki gençler için bankacılık kariyerine adım atma noktasında büyük bir fırsat sunuyor. Başvurular, 10 Ekim 2024 tarihine kadar Türkiye İş Bankası'nın resmi insan kaynakları platformu üzerinden yapılabilecek. Adayların bu süreçte başvuru şartlarını eksiksiz olarak yerine getirmeleri ve belirtilen tarihlerde başvurularını tamamlamaları gerekmekte.

Bu fırsat, bankacılık sektöründe kariyer yapmak ve profesyonel hayatlarında ilerlemek isteyenler için hem büyük bir adım hem de uzun vadeli bir başarı hikâyesinin başlangıcı olabilir.