Türkiye genelinde 82. il olma yolundaki heyecan verici gelişmeler, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer'in liderliğindeki bir ekibin coğrafi bilgi sistemleri teknolojisiyle belirlenen 67 ilçeyi içeren bir liste ile taçlandı.
Bu liste, nüfus, sosyoekonomik koşullar ve ulaşım durumu gibi temel kriterlere dayanarak Türkiye'nin potansiyel 82. ilini belirlemek amacıyla hazırlandı.
OKAN HANÇER'İN BELİRLEDİĞİ 67 İLÇE: YENİ İLLER HANGİLERİ OLACAK?
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer'in coğrafi bilgi sistemleri teknolojisiyle belirlediği 67 ilçe, Türkiye'nin yeni il olma potansiyeline sahip. Bu ilçeler arasında öne çıkanlar şunlar:
Lüleburgaz
Çerkezköy
Silivri
Çorlu
Büyükçekmece
Tuzla
Kapaklı
Gebze
Çayırova
Darıca
Ereğli
Bandırma
Mustafakemalpaşa
İnegöl
Tavşanlı
Edremit
Bergama
Soma
Aliağa
Akhisar
Salihli
Torbalı
Ödemiş
Nazilli
Alaşehir
Söke
Kuşadası
Milas
Bodrum
Fethiye
Serik
Manavgat
Alanya
Polatlı
Ereğli
Erdemli
Silifke
Kozan
Kadirli
Ceyhan
Dörtyol
İskenderun
Kırıkhan
Arsuz
Reyhanlı
Elbistan
Kahta
Siverek
Viranşehir
Suruç
Ergani
Akçakale
Nizip
Bismil
Midyat
Nusaybin
Cizre
Silopi
Yüksekova
Erciş
Patnos
Doğubayazıt
Fatsa
Ünye
Erbaa
Bafra
Çarşamba
Bu ilçeler, Türkiye'nin gelecekteki yeni illeri olma yolunda önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Nüfus, ekonomik koşullar ve ulaşım durumu, bu ilçelerin yeni iller olarak seçilmesinde kilit faktörler olarak öne çıkıyor. Türkiye, coğrafi çeşitliliği ve zengin kültürel dokusuyla, yeni illerle birlikte daha da güçlenecek gibi görünüyor.Kaynak: Sabah