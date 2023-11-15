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Türkiye genelinde 82. il olma yolundaki heyecan verici gelişmeler, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer'in liderliğindeki bir ekibin coğrafi bilgi sistemleri teknolojisiyle belirlenen 67 ilçeyi içeren bir liste ile taçlandı.

Bu liste, nüfus, sosyoekonomik koşullar ve ulaşım durumu gibi temel kriterlere dayanarak Türkiye'nin potansiyel 82. ilini belirlemek amacıyla hazırlandı.

OKAN HANÇER'İN BELİRLEDİĞİ 67 İLÇE: YENİ İLLER HANGİLERİ OLACAK?

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer'in coğrafi bilgi sistemleri teknolojisiyle belirlediği 67 ilçe, Türkiye'nin yeni il olma potansiyeline sahip. Bu ilçeler arasında öne çıkanlar şunlar:

Lüleburgaz

Çerkezköy

Silivri

Çorlu

Büyükçekmece

Tuzla

Kapaklı

Gebze

Çayırova

Darıca

Ereğli

Bandırma

Mustafakemalpaşa

İnegöl

Tavşanlı

Edremit

Bergama

Soma

Aliağa

Akhisar

Salihli

Torbalı

Ödemiş

Nazilli

Alaşehir

Söke

Kuşadası

Milas

Bodrum

Fethiye

Serik

Manavgat

Alanya

Polatlı

Ereğli

Erdemli

Silifke

Kozan

Kadirli

Ceyhan

Dörtyol

İskenderun

Kırıkhan

Arsuz

Reyhanlı

Elbistan

Kahta

Siverek

Viranşehir

Suruç

Ergani

Akçakale

Nizip

Bismil

Midyat

Nusaybin

Cizre

Silopi

Yüksekova

Erciş

Patnos

Doğubayazıt

Fatsa

Ünye

Erbaa

Bafra

Çarşamba

Bu ilçeler, Türkiye'nin gelecekteki yeni illeri olma yolunda önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Nüfus, ekonomik koşullar ve ulaşım durumu, bu ilçelerin yeni iller olarak seçilmesinde kilit faktörler olarak öne çıkıyor. Türkiye, coğrafi çeşitliliği ve zengin kültürel dokusuyla, yeni illerle birlikte daha da güçlenecek gibi görünüyor.