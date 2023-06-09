İhalesi 1 ay önce yapılan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yeni hizmet binasının yapımına start verildi.

Yaklaşık 16 milyon 602 bin lira maliyetle çıkılan ihaleye 4 firma katılmıştı.

Boğazlıyan’a yeni bir bina kazandırılacak. Yapımına başlanan yeni binanın inşaat alanına giden Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Boğazlıyan’a hizmetlerinin devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ilçeyi her alanda geleceğe taşıdıklarını söyledi.

Başkan Coşar, “İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yeni hizmet binasının yapımına bismillah diyerek başladık. Boğazlıyan'a hizmet yolunda hep daha iyisini hayata geçiriyor, ilçemizi her alanda geleceğe taşıyoruz. Hayırlı olsun” ifadelerini kulandı. Melike Aslı Arslan