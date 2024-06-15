Türkiye genelindeki tüm ATM'lerde büyük bir değişiklik hayata geçiyor. Yılın ilk yarısında yaşanan enflasyonun etkisiyle, kamu ve özel bankaların müşterilerine sunduğu günlük ücretsiz para çekme limitleri pek çok işlem için yetersiz kalıyordu. Milyonlarca müşterinin aylardır süren taleplerine yanıt veren bankalar, bu önemli değişiklik için düğmeye bastı.

Kurban Bayramı sonrasında, 81 ildeki tüm ATM'lerde yeni sistem devreye girecek. Bu değişiklikle birlikte milyonlarca vatandaş rahat bir nefes alacak. ATM'lerde yapılacak yeni güncelleme ile tüm ATM'lere yeni özellikler eklenecek. Özellikle, günlük para çekme limitleri artırılarak, vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılamada yaşadığı zorluklar azaltılacak.

Kurban Bayramı sonrası, ATM'lerde günlük para çekme limitleri artırılacak. Günlük 10 bin TL olan çekim sınırının 20 bin TL'ye çıkarılması planlanırken, bazı bankalarda 7 bin 500 TL olan komisyonsuz para çekme limiti 15 bin TL'ye yükseltilecek. Bu değişiklikler, vatandaşların enflasyon karşısında daha rahat işlem yapabilmelerini sağlayacak.

ATM'lerdeki 50 bin liralık para yatırma limiti de yeni banknotların tedavüle girmesi ile değiştirilecek. Türkiye genelinde yaşanan banknot sıkıntısı, ekonomi yönetiminin yeni banknot çıkarma planlarıyla çözülmeye çalışılacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yeni banknotların yakın zamanda tedavüle girebileceği mesajını verdi. Bu durum, ATM'lerdeki para yatırma sınırlarının da değişmesine neden olacak.

Son aylarda kamu bankaları, "TAM" adı verilen sistemde birleşti ve bu bankalar arasında komisyon kesintisi yapılmayacağı duyuruldu. Özel bankalar için henüz BDDK tarafından bir adım atılmamış olsa da, bankalar müşterilerinin ısrarlı taleplerine yanıt vererek para çekme limitlerini artırma kararı aldı.

Kurban Bayramı'nın 16 Haziran'da sona ermesiyle birlikte, bankaların uygulayacağı bu yeni limitler devreye girecek. Vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılamada yaşadığı sıkıntılar azalacak ve bankacılık işlemleri daha hızlı ve kolay hale gelecek. Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bu değişiklik, ATM'lerde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.