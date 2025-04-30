Yeni sistemle birlikte, 43 yaşından itibaren erken emekliliğin önü açılıyor. Prim gününü tamamlayan çalışanlar, artık yaş sınırına takılmadan emekli olabilecek.

İKİNCİ EYT NEDİR?

İkinci EYT, prim gününü doldurmuş ancak yaş şartı nedeniyle emekliliği ertelenen vatandaşlar için geliştirilen yeni bir sistem. Bu düzenlemeyle birlikte, sigorta giriş yılı ve prim ödeme süresine göre yaş beklemeden emeklilik imkanı sunuluyor.

KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Yeni düzenlemeden yararlanabilecek gruplar şunlar:

44 ile 55 yaş arasında aktif olarak çalışanlar,

SSK kapsamında 3600 prim gününü tamamlayanlar,

Bağ-Kur sigortalısı olup 7200 prim günü bulunanlar,

Yaş dışında emeklilik şartlarını yerine getirenler.

“MİNİ EYT” OLARAK TANIMLANIYOR

Kamuoyunda “Mini EYT” olarak anılan bu düzenleme, pek çok yeniliği beraberinde getiriyor:

3600 prim gününe sahip SSK’lılar yaş beklemeden emekli olabilecek.

Bağ-Kur’lular için prim günü şartı 9000’den 7200’e düşürüldü.

Kademeli emeklilik modeliyle sigorta başlangıç tarihine göre farklı yaşlarda emeklilik mümkün hale gelecek.

Eksik prim günleri olanlar, bu günleri tamamlayarak hızlıca emeklilik başvurusu yapabilecek.

Bağ-Kur’lular İçin 5 Yıl Avantaj

En dikkat çeken değişikliklerden biri Bağ-Kur sigortalılarına yönelik:

Eskiden 9000 gün prim ödemek zorunda olan Bağ-Kur’lular, artık 7200 günle emeklilik hakkı kazanacak. Bu da yaklaşık 5 yıl daha erken emeklilik anlamına geliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İkinci EYT’den yararlanmak isteyenler için bazı temel koşullar var:

Sigorta giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesi olmalı,

SSK’lılar için 3600, Bağ-Kur’lular için 7200 prim günü tamamlanmış olmalı,

Başvurular SGK üzerinden yapılacak.

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Mini EYT düzenlemesi şu anda taslak aşamasında ve yakın zamanda Meclis gündemine gelecek. Hükümet ve SGK, süreci hızlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, birkaç ay içinde başvuruların alınması bekleniyor.

HANGİ SİGORTALIYA HANGİ AVANTAJ?

Sigortalı Türü Önceki Prim Şartı Yeni Prim Şartı Sağlanan Avantaj

SSK’lı Çalışanlar 3600 gün + yaş 3600 gün Yaş beklemeden emeklilik

Bağ-Kur’lu Çalışanlar 9000 gün 7200 gün 5 yıl daha erken emeklilik

Ek Haklar ve İmkanlar

Eksik prim günlerini tamamlama fırsatı,

Kadınlar için doğum, erkekler için askerlik borçlanması ile prim kazanma,

Kademeli sistem sayesinde daha esnek emeklilik planlaması.