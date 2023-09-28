Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, yeni evlenmek isteyen çiftlere faizsiz kredi imkanı sağlanacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nisan ayında yapmış olduğu bir önceki açıklamasında, yeni evlenen çiftlere 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz aile kredisi verileceğini duyurmuştu. Bu kritik adım, gençlerin aile kurma yolundaki ilk adımlarına destek olmayı amaçlayan bir projenin parçası olarak ortaya çıktı.

Dün gerçekleşen toplantının ardından, Aile ve Gençlik Bankası'nın çalışmalarının tamamlandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kredi fırsatının Cumhur İttifakı ortaklarıyla birlikte Meclis'e sunulacak olan kanun teklifi ile hayata geçirileceğini açıkladı. Erdoğan, bu kredi imkanını, pilot bir proje olarak önce deprem bölgesinde uygulanacağını vurguladı.

GERİ ÖDEMESİ NASIL OLACAK?

Yeni evlenen çiftlere sunulacak 150 bin TL'lik evlilik kredisi, ilk 2 yıl geri ödemesiz olarak verilecek. Bu uygulama, gençleri evliliğe teşvik etmek ve evlenmek isteyen çiftlere mali açıdan destek olmayı amaçlıyor. Kredi, 48 ay (4 yıl) vadeli bir süre içerisinde geri ödenebilecek ve Aile ve Gençlik Bankası aracılığıyla sağlanacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kredi başvuru şartları ve ayrıntıları, Meclis'e sunulacak olan kanun teklifi ile netleşecek. Ancak teklifte yaş sınırı ve gelir durumu gibi kredi alımıyla ilgili temel şartların yer alması bekleniyor. Bu adım, genç çiftlere daha iyi bir başlangıç yapma fırsatı sunarak aile kurma süreçlerine destek olmayı hedefliyor. (Haber Merkezi)