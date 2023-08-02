Yeni Emniyet Müdürü Recep Tecimer kimdir

İlk, orta ve lise eğitimini memleketinde yapan Recep Tecimer, kazandığı polis akademisinden başarı derecesi ile mezun oldu.

Türkiye'nin farklı birçok bölgesinde görev yapan Recep Tecimer birçok ilçede de ilçe emniyet müdürlüğü görevini yaptı.

Tecimer daha önce Erzincan’da Koruma Şube ve Kaçakçılıkla Organizeli Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevini de yapmıştı.

İyi derecede İngilizce bilen Recep Tecimer, son kararname ile Yozgat İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.

Evli olan Tecimer, çocuk babasıdır. Haber Merkezi