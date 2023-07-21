Okullarda çevre düzenlemesi yapılması kapsamındaki çalışmaların devam ettiğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Kadışehri Şehit Bünyamin Duymaz İlkokulu'nda yapılan boyama çalışmalarının tam gaz sürdüğünü dile getirdi.

Yapılan çalışmalar kapsamında açıklamada bulunan Müdür Aksoy, “Çocuklarımızın eğitim gördüğü alanların, temiz ve bakımlı olması önceliklerimiz arasındadır. Zira temiz çevre temiz eğitim; temiz eğitim temiz nesiller demektir. Kadışehri Şehit Bünyamin Duymaz İlkokulu'nda yapılan boyama çalışmalarıyla okullarımızın estetiğine katkı sunmaya çalışan ve öğrencilerimize güzel eğitim ortamları oluşturan Okul Müdürü Ramazan Sarıkaya ve değerli çalışanlarımıza teşekkür ederim. Her şey geleceğimiz olan sevgili öğrencilerimiz için” ifadelerini kullandı. Ahmet Ayverdi