Hükümetin hazırladığı yeni vergi paketi taslağında, engellilere sağlanan ÖTV’siz (Özel Tüketim Vergisi) araç alma hakkının tamamen iptal edilmesini öngören bir madde bulunuyor. Bu düzenleme ile engellilere tanınan ÖTV muafiyeti sona erdirilecek.

Araç almak isteyen engelliler, artık Gelir İdaresi Başkanlığı yerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvuracak. Yoksul olduğunu belgeleyen engellilere sınırlı araç alım desteği sağlanacak. Ancak bu yardımı alan engelliler, diğer sosyal yardımlardan mahrum kalacak.

Anadolu Engellileri Birleştirme Derneği (AEBD) Başkanı Burhan Gümrükçü, bu yeni düzenlemeye tepki gösterdi. Gümrükçü, "Bu apaçık engellinin ÖTV’siz araç alma hakkını yok etmektir. Savurganlığı bitirdiniz de bir tek engellinin aracı mı gözünüze battı?" şeklinde konuştu.

Sözcü gazetesinin haberine göre, hükümetin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunacağı vergi paketinde, engellilerin ÖTV’siz araç alımını sınırlamak amacıyla iki alternatifli madde bulunuyor:

BİRİNCİ ALTERNATİF:

Engelli araç alma hakkının 10 yıldan 1 yıla düşürülmesi

Engellinin ölümünden sonra tüm vergilerin mirasçılarından alınması

Engelli araç limitinin belirlenmesinde yeniden değerleme oranının yarısının dikkate alınması

İKİNCİ ALTERNATİF:

Engellilerin ÖTV’siz araç alma hakkının tamamen kaldırılması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, gelir durumuna bakarak yerli araç fiyatlarını dikkate alıp bir miktar nakit destek sağlaması

Bu yeni düzenleme ile sosyal desteklerden birini alan engelliler, diğer desteklerden mahrum kalacak ve yoksul engelliler araç alımında ciddi zorluklarla karşılaşacak.