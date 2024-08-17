2023 yılının başlarında Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte elektrik, su ve doğalgaz sayaçları için belirlenen yeni muayene standartları uygulamaya kondu. Artık kullanıcılar, sayaçlarının düzenli olarak kontrol edilmesi ve muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorunda.

Yozgat’ta da doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yeni düzenlemeler getirildi. Elektrik, su ve doğalgaz sayaçları için belirlenen yeni muayene yönetmeliği, sektörde önemli değişiklikler ve yenilikler getiriyor. Bu kapsamda, sayaç muayenelerinin nasıl yapılacağı, muayene aralıkları ve ceza uygulamaları netleştirildi.

ESKİ SAYAÇLAR 2025 SONUNA KADAR SÖKÜLECEK

Yönetmelik, 1 Ocak 2014 - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında piyasaya sunulan doğalgaz sayaçlarının 2025 yılı sonuna kadar sökülmesini ve yerlerine geçerli muayenesi olan sayaçların takılmasını zorunlu kılıyor. Bu karar, enerji tüketiminde güvenilirliğin artırılması ve sayaçlar için belirli standartların sağlanması amacıyla alındı.

Sayaç değişim ve bakım işlemleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilen il müdürlükleri tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Kullanıcılar ayrıca, tercih ettikleri servislerden de destek alabilecekler. Ancak, muayene sırasında sayacın tip onayı olmaması veya tip onayını etkileyen değişikliklerin tespit edilmesi durumunda, işlemler durdurulacak ve idari süreçler başlatılacak.

Bakım ve değişim işlemleri ücretsiz olsa da, sayaçların teknik servislere ulaştırılması kullanıcıların sorumluluğunda olacak. İlk muayeneden sonra, sayacın gelecekteki bakımları için bir çizelge hazırlanacak ve hak sahibine teslim edilecek.

10 BİN TL CEZASI VAR

1 Ocak 2026 itibarıyla, yönetmeliğe uymayan eski sayaçların kullanılmaya devam edilmesi durumunda, kullanıcılara 10 bin TL para cezası uygulanacak. Bu düzenleme ile yeni standartlara uygun sayaç kullanımı teşvik edilecek ve enerji sektörü daha güvenilir bir hale getirilecek.