Yeni Düzenleme Kapıda Emeklilik Yaşı Yükseliyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, Türkiye’de emeklilik yaşının düşük olduğunu ifade ederek, bu durumun gelecek nesillere ihanet anlamına geldiğini açıkladı. Zeybekçi, emeklilik yaşına yönelik bir düzenlemenin yapılması gerektiğini ifade etti.

Son dönemlerde Çalışma Bakanı ve AK Partili diğer yetkililer, çalışanların sistemde daha uzun süre kalması ve geç emekli olması için çalışmalar yürütüldüğünü duyurmuştu. Bu kapsamda yapılacak ilk düzenlemenin, yüksek prim ödeyen çalışanlara yüksek emeklilik maaşı sağlamak olduğu belirtiliyor.

Zeybekçi açıklamasında, emeklilik yaşının artırılması gerektiğini belirterek, bu düzenlemenin ardından bir daha değişiklik yapılmaması gerektiğini ifade etti. Zeybekçi, “Emeklilik yaşıyla ilgili bir düzenleme orada yok. Ama yapılmalı mı? Evet kesinlikle yapılmalı. Ve bir daha dokunulmamalı” dedi.

Açıklama, kamuoyunun nabzını ölçmek amacıyla yapılan klasik adımlar arasında değerlendiriliyor. Uzmanlar, önümüzdeki dönemde emeklilik yaşıyla ilgili yasal düzenlemenin hızla gündeme gelmesini bekliyor.