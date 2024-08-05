Bolat, "Emlak satışında, e-devlet üzerinden gayrimenkul seçilerek emlakçı yetkilendirilecek. Aynı sistemi otomotiv satışında da uygulayacağız" dedi.

Bolat, yeni düzenlemenin detaylarını paylaştı. "15 Eylül'den itibaren emlak sektöründe ilan sitelerinde doğrulanmış ilan dönemine geçiyoruz. Konut satışı yapacak kişi, e-devlet üzerinden gayrimenkulünü seçip emlakçıyı yetkilendirecek. Bu yetkilendirilmiş emlakçılar satışlara aracılık edecek. Aynı sistem otomotiv sektörü için de geçerli olacak" şeklinde konuştu.

DEZENFLASYON POLİTİKALARI VE FİNANSMAN DESTEĞİ

Bolat, dezenflasyon politikasının etkisiyle finansman oranlarının düşmesi ve konut arzının artması beklentisini dile getirerek, "İnşaat sektörü büyümeye katkı sağlıyor, özellikle deprem bölgelerinde yeni konutlar inşa ediliyor. İkinci el piyasasında ise satışlar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

TİCARET BAKAN YARDIMCISI GÜRCAN’DAN HİBRİT DÖNEM AÇIKLAMASI

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan da yeni düzenlemelerle ilgili bilgiler verdi. Gürcan, "15 Eylül'den itibaren ilan sitelerinde doğrulanmış ilan dönemi başlatılacak. İlk etapta hibrit bir sistem uygulanacak ve yılbaşı itibarıyla tüm ilanlar doğrulanmış olarak yayımlanacak. Bu düzenlemeyle manipülasyonları önlemeyi ve piyasa işleyişini daha sağlıklı hale getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

ÇİN’DEN UCUZA ÜRÜN GETİRENLERE YENİ KARARLAR

Bakan Bolat, Çin’den ucuza ürün getirenlerle ilgili alınacak kararların yakında açıklanacağını belirtti. Otomotiv ve emlak sektörlerindeki manipülasyonlara karşı sıkı denetimler yapıldığını vurgulayan Bolat, şu anda her iki piyasada da istikrar sağlandığını ifade etti.

EKONOMİDE DEZENFLASYON VE İHRACAT DESTEKLERİ

Bolat, ekonomide dezenflasyonist politikaların etkisini göstermeye başladığını, ihracatçıların desteklenmesi için yeni programlar hazırlandığını belirtti. "Enflasyonun yüzde 50’nin altına düşmesiyle kredi maliyetlerinde de düşüşler göreceğiz. Piyasa ve politika faizlerinin bu yönde hareket edeceğini öngörüyoruz" dedi.

İSRAİL’E İHRACATTA DÜŞÜŞ VE YENİ PAZAR ARAYIŞLARI

İsrail’e ihracatta düşüş olduğunu açıklayan Bolat, bu açığın yeni pazarlarla kapatılmaya çalışıldığını söyledi. Türkiye’nin İsrail’e karşı aldığı tutumun dünyada büyük yankı uyandırdığını ve birçok ülkenin Filistin’i resmen tanıdığını belirtti.

VİZE ENGELLERİ VE ÇÖZÜM ÇABALARI

Avrupa Birliği vizesi konusundaki çabalarına değinen Bolat, iş dünyası ve meslek sahipleri için vize süreçlerinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı. "Ticaretin artması için vizenin iş adamlarımızın önünde engel olmaması adına gayretlerimizi sürdürüyoruz" dedi.

Bu yeni düzenlemeler ve politikalarla birlikte emlak ve otomotiv sektörlerinde daha şeffaf ve düzenli bir piyasa oluşturulması hedefleniyor. Bakan Bolat’ın açıklamaları, piyasa aktörleri ve vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor.