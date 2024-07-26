Kamuda tasarruf tedbirlerinin uygulanacağı dönemde önemli bir değişiklik yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yasal düzenleme ile kamu sektöründe birden fazla maaş uygulamasına son verildi. Bu kapsamda, kamu görevlileri artık sadece bir görev için maaş alabilecekler.

Kamuda tasarrufun artırılması amacıyla çıkarılan yasa, resmi olarak yürürlüğe girdi. Bu düzenleme, kamu görevlilerinin yalnızca tek bir maaş almasını öngörüyor ve böylece birçok maaş uygulamasına son veriliyor. Yeni düzenlemenin getirdiği diğer bir yenilik ise maaşların üst sınırının belirlenmiş olması. Buna göre, en yüksek devlet memuru maaşı 98 bin lirayı geçmeyecek.

Yeni tasarruf tedbirlerine uymayan kamu görevlileri, maaş kesintisi veya işten çıkarma gibi idari cezalarla karşı karşıya kalacak. Ayrıca, kamu kurumlarına ait ihtiyaç fazlası araçların satışa çıkarılması ve sokak ile caddelerin aydınlatma giderlerinde yapılan kesintilerin artırılması gibi önlemler de alınacak. Belediye ve il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılan kesinti oranı ise yüzde 20'den yüzde 30'a çıkarılacak.

Bu düzenlemeler, kamuda tasarrufun artırılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yeni uygulamalarla birlikte, kamu sektöründe kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması hedefleniyor.