Yeni Dönem Başlıyor! Artık 6 Ayla Sınırlı...

Tunç, temyiz ve istinaf süreçlerinin en fazla 6 ay içinde sonuçlandırılacağını bildirirken; çevre, sağlık, trafik ve uyuşturucu davalarına yönelik ihtisas mahkemelerinin kurulacağını duyurdu.

Sabah gazetesine değerlendirmelerde bulunan Bakan Tunç, adalet sisteminde kapsamlı bir reform sürecinin başlatıldığını ifade etti. Vatandaşların adalete erişimini hızlandırmayı amaçlayan yeni düzenleme kapsamında, temyiz ve istinaf incelemelerinin azami 6 ayda tamamlanacağı belirtildi.

Bazı davalarda doğrudan temyiz hakkının tanınacağını açıklayan Tunç, duruşmaların ise en fazla 2 ay ertelenebileceğini dile getirdi.

İhtisas Mahkemeleri Kurulacak

Adalet Bakanı, çevre, sağlık, trafik, iş kazaları ve uyuşturucu suçlarına ilişkin davalarda ihtisas mahkemelerinin hayata geçirileceğini açıkladı. Bu düzenlemenin, karar kalitesini yükseltmeyi ve mahkemelerdeki dosya yoğunluğunu hafifletmeyi hedeflediğini belirtti.

Makul Sürede Yargılanma Denetlenecek

Yeni sistemde, “makul sürede yargılanma” ilkesinin etkin biçimde uygulanabilmesi için özel izleme birimlerinin kurulacağı ifade edildi. Bu birimlerin, hem teknik altyapıyı hem de dava süreçlerinin işleyişini yakından takip edeceği aktarıldı.

Tunç, yapılacak reformun hem Yargıtay ve Danıştay üzerindeki iş yükünü azaltacağını hem de vatandaşların hukuki güvenliğini pekiştireceğini vurguladı.