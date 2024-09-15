Bakan Ömer Bolat, ilgililerin yeni düzenlemeye hassasiyetle dikkat etmelerini istedi. Emlakta, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) 15 Eylül Pazar itibariyle uygulanmaya başlandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni düzenlemeyle birlikte sahte ilanların, ilan kirliliğinin, tüketici mağduriyetlerinin, yetki belgesiz ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ile piyasada fiyat istikrarının sağlanması amaçlandığı kaydedildi.

Bakan Bolat, paylaşımında, başta emlak sektörü ve taşınmazlarını kiraya verecek vatandaşların tüm ilgililerin yeni düzenlemeye hassasiyetle dikkat etmelerini istedi.

Düzenleme kapsamında Ticaret Bakanlığı'nca kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), bu tarihte devreye alınacak ve yılbaşından itibaren zorunlu olarak emlak ticaretinde uygulanacak. Sistemle birlikte taşınmaz sahibi, emlak işletmesini e-Devlet'te oluşturulan ekrandan yetkilendirecek, bu ekrandan ilana konu taşınmazı, yetki vermek istediği emlak işletmesini ve süresini belirleyerek işlemini tamamlayabilecek.