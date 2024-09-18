Dolandırıcılık vakalarını önlemek amacıyla daha önce kademeli olarak uygulamaya konulan Güvenli Ödeme Sistemi, 27 Eylül 2024 itibarıyla zorunlu hale getirilecek. Bu düzenleme ile birlikte, ikinci el araç ticareti yapan tüm alıcı ve satıcılar, işlemlerini bu sistem üzerinden gerçekleştirecek.

Yeni düzenleme, alıcı ve satıcı arasındaki işlemlerin güvenli bir ortamda tamamlanmasını sağlayarak, piyasadaki dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçmeyi amaçlıyor.

DOLANDIRICILIĞI ÖNLEMEK İÇİN HAYATA GEÇİRİLDİ

İkinci el araç piyasasında yaşanan dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek için devlet tarafından geliştirilen Güvenli Ödeme Sistemi, ilk olarak kademeli olarak devreye alınmıştı. Bu sistem, satıcıya ödeme yapılmadan önce alıcının parayı güvenli bir havuz hesabına yatırmasını ve noter işlemleri tamamlanana kadar paranın bloke edilmesini sağlıyor. Noter onayı sonrasında ise para, satıcının hesabına aktarılıyor. 27 Eylül 2024 itibarıyla bu sistemin tüm araç alım satımlarında zorunlu hale getirilmesiyle dolandırıcılıkların büyük oranda azalması bekleniyor.

"TAMAMEN GÜVENLİ BİR SİSTEM"

Yeni düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulunan Otocenter Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kayatuzu, sistemin devlet güvencesinde olduğunu ve dolandırıcılığı engelleme konusunda önemli bir adım olduğunu belirtti. Kayatuzu, “Sistem, kademeli olarak devreye alındı ve şu an yetkili satıcılar arasında yapılan satışlarda kullanım zorunlu değil. Ancak 27 Eylül’den itibaren yetkili satıcı olmayan işlemler de dahil olmak üzere tüm araç alım satımlarında Güvenli Ödeme Sistemi zorunlu olacak” dedi. Kayatuzu, bu sistemin araç ticaretinde yaşanan dolandırıcılık vakalarının önüne geçmek için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

İKİNCİ EL PİYASASINDA GÜVENLİK ARTIYOR

Güvenli Ödeme Sistemi’nin zorunlu hale gelmesiyle birlikte, ikinci el araç piyasasında güvenliğin artması hedefleniyor. Piyasada sıkça karşılaşılan dolandırıcılık vakalarının yanı sıra ödeme sorunlarının da önüne geçilmesi planlanıyor. İkinci el araç ticaretinde alıcı ve satıcının işlemlerini güvenli bir platform üzerinden gerçekleştirmesini sağlayacak bu sistem, her iki taraf için de yasal bir güvence sunuyor.

"İKİ ŞAHIS ARASINDAKİ ALIM SATIMLARDA DA KULLANILMALI"

Noter Başkatibi Ahmet Onat, Güvenli Ödeme Sistemi’nin yalnızca yetkili satıcılar arasında değil, bireysel araç alım satımlarında da kullanılmasını tavsiye ediyor. Onat, “Bu sistem, alıcı ve satıcı arasında tamamen güvenli bir ödeme süreci sunuyor. Özellikle bireyler arasında yapılan araç alım satımlarında dolandırıcılık riski daha yüksek. Bu yüzden vatandaşlarımızın da Güvenli Ödeme Sistemi’ni kullanmalarını öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

Onat, ayrıca bu sistemin noterler aracılığıyla daha güvenli ve şeffaf bir işlem süreci sunduğunu belirterek, sistemin yaygınlaşmasının ikinci el araç piyasasındaki güven problemlerini ortadan kaldıracağını söyledi.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Güvenli Ödeme Sistemi’nin işleyişi oldukça basit. Sistem, alıcı ve satıcı arasında güvenli bir ödeme süreci sağlayarak, dolandırıcılık riskini en aza indiriyor. Sistem şu şekilde çalışıyor:

Alıcı, cep telefonuna Takasbank uygulamasını indirerek sisteme üye oluyor ve bir referans kodu alıyor.

Satıcı, bu referans kodunu kullanarak kendi bankası aracılığıyla alıcının ödediği paranın noter onayı sonrası kendisine aktarılmasını sağlıyor.

Ödeme, ortak bloke hesap adı verilen güvenli bir hesapta tutuluyor ve noter işlemleri tamamlanmadan para bir tarafa aktarılmıyor.

Noter işlemlerinin tamamlanmasının ardından, hem alıcı hem de satıcı işlemi onaylıyor ve para satıcının hesabına aktarılıyor.

Bu süreç, her iki taraf için de şeffaf bir işlem süreci sağlıyor ve dolandırıcılık vakalarının önüne geçilmesine yardımcı oluyor.

UZMANLAR: "İŞLEMLERİNİZİ GÜVENCE ALTINA ALIN"

Araç alım satımı yapacak olan vatandaşlara çağrıda bulunan uzmanlar, dolandırıcılık mağduru olmamak için Güvenli Ödeme Sistemi'nin kullanımını tavsiye ediyor. Sistemin kullanımıyla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, noterler ve yetkili satış noktalarından bilgi alabilecekler.

27 Eylül 2024’te yürürlüğe girecek olan Güvenli Ödeme Sistemi, ikinci el araç alım satımında yeni bir dönemin kapılarını aralayarak, piyasadaki güvenlik sorunlarını büyük ölçüde çözecek.