Bu seferki isim belki de serinin şimdiye kadar ele aldığı en gizemli ve tartışmalı figürlerden biri. Ryan Murphy’nin Monsters antoloji serisi, her sezonuyla izleyicileri bir başka gerçek suç hikâyesinin karanlık atmosferine çekmeyi başarıyor. Ed Gein hikayesi henüz hafızalardan silinmemişken, dördüncü sezona dair haberler çoktan ortalığı karıştırmış durumda. Yeni sezonun odak noktasında bu kez pek çok kişinin adını duymadığı, ancak Amerika tarihinin en tartışmalı kadınlarından biri yer alıyor: Lizzie Borden. Yeni ve tüyler ürperten bu karakter oldukça ilgi çekici. Peki Lizzie Borden kimdir?

Üstelik bu defa başrolde, yükselen yıldız Ella Beatty yer alıyor. Murphy’nin önceki sezonlarda yarattığı gerilim dozunu düşünürsek, bu sezonun da aynı ölçüde rahatsız edici ama büyüleyici bir anlatı sunacağı kesin gibi görünüyor. Birinci sezonda Jeffrey Dahmer’ı Evan Peters’la yeniden hatırlandı. İkinci sezonda Menendez Kardeşler davasının sarsıcı ayrıntılarına tanık oldu. Üçüncü sezonda ise Ed Gein’in tüyler ürpertici dünyasına girdi. Şimdi sırada, baltasıyla tarihe geçen bir isim var.

Lizzie Borden Kimdir?

Lizzie Andrew Borden, 1860 yılında Massachusetts eyaletinin Fall River kasabasında doğdu. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir New England ailesinin kızıydı; dindar, düzenli ve saygıdeğer bir hayat sürüyordu. Ancak 4 Ağustos 1892 sabahı her şey değişti. O gün, evin hizmetçisi ve Lizzie dışında evde kimse yoktu. Kısa süre sonra üvey annesi Abby Borden, misafir odasında baltayla vahşice öldürülmüş halde bulundu. Baba Andrew Borden ise eve döndükten sonra, oturma odasında aynı şekilde katledildi.

Olayın hemen ardından gözler Lizzie’ye çevrildi. Polis soruşturmasında verdiği ifadelerde çelişkiler vardı. Olay sırasında nerede olduğu, neden kanlı kıyafetleri yaktığı ve baltayı neden gizlediği sorularının net yanıtı hiçbir zaman alınamadı. Buna rağmen, dava boyunca hiçbir somut delil bulunamadı. 1893 yılında yargılandığında jüri onu beraat ettirdi, fakat toplum gözünde suçsuz sayılmadı. Komşular ondan uzak durdu, gazeteler onu Amerika’nın en ürkütücü kızı ilan etti. Hayatının geri kalanını Fall River’da yalnızlık içinde geçirdi ve 1927 yılında öldü.

Borden Malikânesi Son Durum Nedir?

Borden cinayetlerinin işlendiği ev, yıllar içinde bir suç mahallinden turistik bir simgeye dönüştü. Bugün Fall River’daki o ev, bir pansiyon ve suç müzesi olarak ziyaretçilere açık. Zaman neredeyse 1890’larda durmuş gibi; mobilyalar, duvar kâğıtları, hatta katillerin yürüdüğü koridorlar bile dönemin atmosferini koruyor.

Ev, Amerika’nın en perili evi olarak tanıtılıyor ve hayalet avı turlarıyla meraklı ziyaretçileri ağırlıyor. Gecelik konaklama ücreti yaklaşık 260 dolar civarında. Daha da cesur hissedenler için bodrum katında paranormal araştırma turları düzenleniyor. Ziyaretçiler sık sık evde garip sesler duyduklarını, kapıların kendi kendine kapandığını veya bir gölgenin merdivenlerden indiğini iddia ediyor. Gerçekten hayaletler mi, yoksa tarihin yankıları mı? Bu sorunun cevabı hala meçhul. Ancak Lizzie Borden’ın laneti, belli ki hala o duvarların arasında dolaşıyor.

Lizzie Borden, Amerikan halk kültüründe neredeyse bir efsaneye dönüşmüş durumda

Onun hikâyesi, sayısız tiyatro oyununa, şiire ve şarkıya konu oldu. Hatta çocuklar arasında dilden dile dolaşan meşhur tekerleme bile hâlâ söylenir: Lizzie Borden took an axe, And gave her mother forty whacks, yani Lizzie Borden bir balta aldı ve annesine kırk kez vurdu…

Bu dizenin ardındaki hikâye, artık sadece bir cinayet vakası değil, dehşet verici bir dizi konusu. Murphy’nin anlatımıyla, bu trajik figür bir kez daha karşımıza çıkacak. Kim bilir, belki bu kez Lizzie’nin hikâyesine farklı bir gözle bakılacak. İzleyiciler olarak şimdiden nefesler tutuldu. Çünkü Monster’ın her sezonunda olduğu gibi, gerçeğin kendisi yine kurmacadan çok daha korkunç olacak gibi görünüyor.