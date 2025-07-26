AK Parti Gençlik Kolları, üniversite tercih sürecinde gençlere destek olmak amacıyla, Türkiye genelinde eğitim gören ÜniAK gönüllülerinin katkısıyla bilgilendirme ve rehberlik çalışması başlattı.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı hemşehrimiz Yusuf İbiş, yaptığı açıklamada, üniversite tercih döneminde akıllardaki soru işaretlerini gidermek ve aday öğrencilere yol göstermek amacıyla Türkiye’nin 81 ilindeki 207 üniversiteden on binlerce ÜniAK gönüllüsünün hazır beklediğini belirtti.

“Hayalini kurduğun üniversite, merak ettiğin bölüm, aklındaki sorular… Hepsi için seni en iyi anlayacak biri var; orada okuyan bir ÜniAK’lı,” diyen İbiş, gençlerin hazırlanan formu doldurmaları halinde, ilgili üniversitede öğrenim gören ÜniAK üyelerinin doğrudan iletişime geçeceğini ifade etti.

Gençlere yönelik rehberlik faaliyetinin gönüllülük esasına dayalı olduğunu aktaran İbiş, “Bu heyecanı birlikte yaşayalım. Üniversite yolculuğunda ÜniAK yanında!” ifadelerini kullandı. Emre Akses