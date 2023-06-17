Sarıkaya’ya bağlı Kadılı Köyünde aşırı yağışlar nedeniyle mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı barınma çadırlarının zarar görmesi dolayısıyla Yozgat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Sarıkaya Kaymakamlığına teslim edilen Kızılay barınma çadırları zarar gören mevsimlik işçilerimize teslim edildi.

Çadırların kurulumunun ardından Sarıkaya Kaymakamı Samet Serin beraberinde Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Kızıl ile birlikte Kadılı Köyündeki mevsimlik tarım işçileri ziyaret edildi.

Ziyarette işçilerle bir süre sohbet edilip işlerinde kolaylıklar dilendi. Melike Aslı Arslan