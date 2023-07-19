Başkan Katipoğlu, son zamanlarda yapılan zamlardan dolayı bir basın açıklaması yaptı.

Katipoğlu, Uzun yıllar boyunca uygulanan hatalı politikalar sonucunda, seçim sürecinde atılan sloganlarla popülist vaatlere karşı rasyonel bir zeminin varlığından söz edebilmek mümkün olmadığını ifade etti.

Katipoğlu yaptığı açıklamada; “Bunun yerine, bütün faturayı dar gelirliye kesen, vatandaşın cebindeki son kuruşa da el atan bir yoksullaştırma politikasının sert bir şekilde uygulandığı görülmektedir. Üstelik AKP iktidarı dar bir kesime bankacılık sistemi üzerinden kepçe ile rant dağıtırken, toplumun geniş kesimlerinden kaşıkla bu parayı toplamaktadır. Sabundan, kitaptan, çocuk bezinden ek vergi alınıyor ancak servetten elde edilen kazançtan vergi alınmamaktadır. Vatandaşa kemer sıkma tavsiye edilirken küçük, yandaş ve ranta dayanan bir kesimin zenginleşmesine hiçbir kemer dayanmamaktadır. AKP iktidarının bu ülkeye zamlardan ve yoksulluktan başka verecek hiçbir şeyi kalmamıştır. Bugün Türkiye’de adı konmamış bir IMF programı uygulanmaktadır. Yıllarca geçmiş iktidarları aynı konuda eleştiren AKP iktidarının, bugün IMF reçetelerini savunduğu, uyguladığı ve en adaletsiz vergi olan enflasyon vergisiyle milletin cebinde bir şey kalmayıncaya kadar bu düzeni sürdüreceği anlaşılmaktadır. Memura ve emekliye yapılan cüzi zammın birkaç hafta içinde eriyip gitmesi bir yana, son olarak uygulanan akaryakıttaki ÖTV oranlarına yapılan zamla birlikte milletimiz derin bir yoksulluk çukuruna gömülmek istenmektedir.İki ay önce, seçimin arifesinde 19 bin 58 lira olan ABD Doları bugün 26 bin 12 liraya gelmiştir. Yine iki ay önce, seçimlerin arifesinde benzinin litre fiyatı 21 bin 14 lira iken bugün litre fiyatı 35 bin 90 lira olmuş ve iki ay içindeki artış oranı yüzde 70’i bulmuştur. Bu yağma düzeninin dünyada başka bir örneği yoktur. Deli Dumrul iktidarı, vatandaşın gırtlağına çökmüş, garibanın kanını emmeye devam etmektedir.Kendi vatandaşını ezen, yoksullaştıran fakat bir yandan da servet sahiplerinin servetlerini katlamasını sağlayan bu vurguncu düzene karşı mücadelemiz devam edecektir. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın, bütün kadrolarımızla birlikte milletimizin sesi olacağız” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi