Seçim Koordinasyon Merkezi açılış töreninde vatandaşa seslenen İYİ Parti Yozgat Milletvekili Adayı Lütfullah Kayalar, “Bu meydanın benim siyaset hayatımda çok önemli bir yeri var. Siyasi hayatımız öncesinde de yer var” dedi.

İYİ Parti Yozgat Milletvekili Adayı Lütfullah Kayalar yaptığı açıklamada; “ Bir arada sonra 14 Mayısta Türkiye’de Yozgat’ta, Sorgun’da yeni bir dönemin başlayacağının sesleri geliyor. Bizler Sorgunlu vatandaşlara bu meydanlarda teşekkür ediyoruz. Dikimözünün tamamını belediye haline getirdik daha iyi kaynaklara, daha iyi hizmetlere kavuşsunlar diye gayret gösterdik. Yeri geldi göletlerin temellerini atarken buluştuk. Gelingüllü barajının temelini attık bekledi sonra tekrar geldik biz eksikliklerini tamamladık ce açılışını yaptık. Gün geldi OHAL yasası çerçevesine Yozgat girdi esnafımız daha az vergi ödedi ve daha az SGK primlerin ödeyerek devlete ödeyecek miktarlar kendilerinde kaldı. Hiçbirinizin haberi yokken Doğalgaz ile ilgili bütün bu kararları vereceklerin bir tek ben olarak bunları aldım Sorgun’a getirdim yetkililere dedim ki Sorgun ilçemize Doğalgaz gelecek dedim. Şimdi yeni bir kadroyla yola çıkıyoruz. Yeni milletvekili adaylarımızla yola çıkıyoruz. Her üç milletvekili adayımızda konuşmalarında hiçbir partiye atıp tutmadılar. Sizleri kavgaya sürükleyecek bir sözde bulunmadı çünkü bizim işimiz siyasi kavga değil. Siyasi kavga yapanlar insanlarımızı bölmeye çalışanlar Türkiye’nin birliğine ve beraberliğini zedeleyenlerdir. Birbirimizle siyasi kavga edersek Türkiye’ye yapılacak hizmet kalır, Yozgat’a yapılacak işler kalır, Sorgun’a yapılacak hizmet kalır. Hep birlikte Türkiye’nin meselelerini konuşmak gerekir. Sorgun’da en büyük nakliyeciler kooperatifi bulunuyor. Büyük olmasının sebeplerinden bir tanesi Sorgun Şeker Fabrikası bulunuyor. Burada ki Şeker Fabrikasını bu meydanlarda konuştum. Şeker fabrikasını bizler yapmaya karar verdik programa koyduk Allah kısmet etti temel attık ben ayrıldıktan sonra 5 sene o temel yerinde bekledi hiç kimse bir şey yapmadı. Allah kısmet etti sizler destek verdiniz tekrar maliye bakanı oldum bir günde Şeker Fabrikasını o gününü parası 900 milyar lira gönderdik ve sonra da geldik açılışını yaptık. Bu fabrikamızla Sorgun gelişmeye başladı. Sorgun bir çekim merkezi oldu. Özellikle iş insanlarımıza da teşekkür ediyorum. Türkiye ye hizmet eden iş insanlarımız var. Allah kısmet ederse Sorgun ilçemizi de daha merkez ve bugüne uygun olan yeni gelişmeler de birleştirmemiz lazım. Bu yeni gelişmeler Yozgat’ın topyekûn Türkiye’de yeni bir çekim merkezi olması gerekir. Tarımda, küçük ve büyük sanayide de ama daha önemlisi eğitimde Yozgat’ın önünü açacaktır. Yozgat Üniversitesi Türkiye’de sayılı Üniversite haline gelecektir. Dijitalde, yazılımda en iyi üniversitelerden birisi ve bölgesiyle, sanayisiyle, tarımıyla bir arada olan yeni bir çekim merkezi, yeni kümelenme merkezleri ile birlikte olacak. Hepimiz Yozgatlıyız ve diğer adaylarımızda Yozgatlı ama genel siyasetten dolayı bitmiş olan siyasetin Türkiye’de olan hiçbir söyleyecekleri kalmayan Türkiye için yeni önerileri kalmayan tükenmiş olanların yeniden Türkiye’yi bölmek üzere ortaya attıkları bu bölücü siyasetin hiç kimseye faydası olmaz. Bizlere bunu söyleyenler yakıştırmaya çalışanlar burada toz lekesi bile olmaz. Bizim işimiz akıl, bizim işimiz mantık, bizim işimiz sorgulama. Yozgatlının vatan sevgisinden hiç kimse şüphe edemez. Yozgatlının millet sevgisinden hiç kimse şüphe edemez. Yozgatlının bayrağına olan bağımlılığından sevgisinden hiç kimse şüphe edemez. Yozgatlının inanışından hiç kimse şüphe edemez. Bu yapılan camilerin hepsinde hepimizin karınca kararınca emeği var ama bunlar söylenmez çünkü onlar Allah için yapılandır siyasetle alakası yoktur. Bizim dinimiz sevgi, bizim dinimiz birlik beraberlik. Gelin birbirimizi ayırmayalım. Ülkemiz için Yozgat’ımız için birlik ve beraberlik için çalışalım” diye konuştu. Yasin Nazım Kayhan