Dijital bankacılık esaslarına göre hizmet verecek olan banka, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla sektöre resmen adım attı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Adil Katılım Bankası A.Ş.’ye faaliyet izni verdi. Karar, 20 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Banka, dijital bankacılık esaslarına uygun olarak hizmet sunacak.

Adil Katılım Bankası, 23 Mayıs 2024 tarihinde 3 milyar TL sermaye ile kurulmuştu. Kurucu ortaklar arasında Ali Emre Ballı, Murat Yönaç, Özberk Çetinkaya, Ali Paslı ve Fahri Akcan yer alıyor.

Resmi Gazete Kararı

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, Bankacılık Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda Adil Katılım Bankası’na faaliyet izni verildiği belirtildi. Banka, dijital bankacılık modeli doğrultusunda şubeleşmeden hizmet verecek.

Bu adım, Türkiye’de dijital bankacılık alanında katılım esaslı yeni bir oyuncunun sektöre dahil olması açısından önemli bir gelişme olarak görülüyor.