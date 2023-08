Göreve atanan Başkan Süleyman Adıgüzel, “Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve partimizin yetkili organlarının uzun bir zaman, istişare ve araştırmaları sonunda bu görevi bana layık gördükleri içini teşekkür ederim” dedi.

Parti binasında düzenlenen toplantıda bir açıklama yapan Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkan Süleyman Adıgüzel, “Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı olarak görevlendirildim. Benimde içinde bulunduğum, önceki il başkanım Nihat Kayhan’a ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Milli Görüşün kurucusu, önderi konumunda bulunan rahmetli Erbakan hocamızı rahmetle anıyorum Allah kendilerinden razı olsun. Gerçekten Milli görüşçü olmak zor iştir farkındayım işimiz zor sorumluluğumuz büyük. Yunus Emre’nin ilahi aşkla söylediği söz. ‘Yaratılanı Severim, Yaradan’dan Ötürü’ Yaradan’ın yarattığı her şeye hoş görüyle, sevgiyle bakılmasını tavsiye ediyor koca Yunus. Yeniden Refah Partisi, milli görüş olarak önce ahlâk ve maneviyat diyoruz. Yıllardır ahlaki çöküntünün enkazına sebep olanlara, dur demek için buradayız, onun için siyaset yapıyoruz. Dini istismar edenlere, maneviyata saldıranlara karşı kalkandır milli görüş. Milli görüş 50 yıldır Türkiye siyasetinde denge unsuru olmuştur. Türkiye’yi FETÖ Ve PKK’ya teslim etmedik.50 yıldır mücadele ettiğimiz gibi yine mücadelemize devam edeceğiz. Yeniden Refah Partisi Yozgat İl başkanlığı olarak, milli görüşün o özlenen yerel yönetimler ruhunu, milli görüş belediyeciliğini yeniden milletimiz ile buluşturmaktır. En çok göç veren illerin başında Yozgat, gelmekte. Yozgat’ın işsizlik sorunu. Yozgat’ta liseyi bitiren ve askerliğini yapan birçok genç, ‘Devlet Memurluğu’ hayali kuruyor. Bu hayalin temelinde ise, ‘sağlık sigortası’, ‘kesintisiz ve risksiz aylık’ ve ‘yoğun olmayan iş yükü’ oluşturuyor. İşsizlik ve gelir dağılımındaki dengesizlik, öncelikle devlete güveni ve adalet duygusunu zedeler. İşsizlik ve işsizliğin yol açtığı ekonomik, sosyal ve psikolojik sorunlar; bireylerin toplumdan dışlanmalarına sebep olabilmektedir. Çarpık yapılanma Yozgat şehri, Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden biridir. Yozgat ilinde 1980’li yıllardan sonra köyden şehre hızlı göç yaşanmış ve şehrin ihtiyaçları artmıştır. Artan ihtiyaçlara yöneticiler çözüm bulmakta geç kalmıştır. Uzun süre belediye başkanlığı yapanlar yeniden şehir kura bilirlerdi ama böyle bir dertleri olmadı. Tarım sektöründe isteksizlik mevcut köylü ürettiğini satmakta zorlanıyor, tüccara mahkûm ediliyor. Yozgat’tan göç devam ediyor neden göçüyoruz, ya da Yozgatlı neden kaçıyor bu şehirden diye, bu şehri yönetenler, milletvekilleri, Yozgat’ın sivil toplum örgütleri kendilerine dert edindiler mi? Bunu gündemlerine alıp tartıştılar mı? Yeniden Refah Partisi olarak, Yozgat’ın derdiyle dertlenmeye talibiz. Bütçe açığının faturasını asla vatandaşımıza yansıtmayacağız. Memur, işçi ve emeklilere yapılan maaş artışlarının enflasyona yenik düşmemesi için 'eşel mobil sisteminin bir an önce hayata geçirilmesini istemekteyiz. Emeklilerimize seyyanen maaş zammının mutlaka yapılması lazım’ görüşümüzü her daim ifade edeceğiz. Dış Politikada, Yeniden Refahlı Milletvekillerimiz İsveç'in Nato üyeliğine TBMM'de ret oyu kullanacağını ifade etmek isterim. Halkımızın istek ve taleplerini yüksek sesle haykıracağız, duymayanlara duyurmak için. Çünkü biz milli görüşçüyüz. Haktan, adaletten yanayız. Yeniden büyük Türkiye için. Yeniden refah partisi” ifadelerini kullandı. Mustafa Babayiğit