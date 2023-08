İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu'nda yapılan kongreye çok sayıda partililer katılırken, Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, Eski İlçe Başkanı Yusuf Kutlusoy ve kongrede tek listeyle aday olan Muaz Ağan katıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından konuşan eski ilçe başkanı Yusuf Kutlusoy, sekiz yıl sürdürdüğü ilçe başkanlığı görevini yeni yönetime devrettiğini belirterek herkese teşekkür etti.

Kutlusoy'un konuşmasının ardından söz alan Muaz Ağan "Hiçbir zaman şahsi ve nefsi davranmadım. Davamız için doğru olan neyse onu söyledim. Hiçbir seçimde aday veya liste beğenmemezlik yapmadım. Elbette güvendiğim partimize daha fazla faydalı olacağına inandığım arkadaşlarımdan yana taraf oldum. Ancak hiçbir zaman seçilmiş veya seçilecek adayları sabote etmedim. Benim istediğim aday olmadı bütün seçimlerde kendi adaymış gibi çalıştım, geçmişe dönüp baktığımda vicdanım çok rahat ve huzurluyum" dedi.

Ağan, genel merkez ve destek olan herkese ayrı ayrı teşekkür ettiği konuşmasında, "Görev almaktan şeref duyduğum davamda Allah nasip ederse bu salonda karşınıza Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkan adayı olarak çıktım. Bu görevi bana layık gören başta bilge liderimiz sayın Dr. Devlet Bahçeli olmak üzere genel merkez yöneticilerimize, ilçe başkanlarıma hepsine ayrı ayrı teşekkürler ediyorum" dedi.

Fitne fesat işleriyle uğraşmadan ve teşkilatının emrinde olarak çalışacağını ifade eden Ağan, "Kapı kapı siyasi gezintiye çıkmaktan paşa paşa ölmeyi göze alan Ruhi Kılıçkıran'dan, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na dek şehitler kervanının inanmış neferleri olarak her daim Başbuğ'un izinde liderimizin emrinde ülkücülerin mazisi tertemizdir. Sözlerimi bitirmeden önce kongremizin başta Sorgun'umuza Yozgat'ımıza ülkemize hayırlı olmasını cenabı Allah'tan temenni ediyorum. Davetimize icabet ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum her birinizin ayağınıza sağlık sağ olun var olun" dedi.

Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci ise, "Mart ayında olası ihtimal belediye seçimleri yerel seçimler var. Kongremizi yapar yapmaz çalışmaya başlamamız lazım. Daha önce çok fazla bir araya gelmedik her birinize belediye başkanlığım boyunca göstermiş olduğunuz sabırdan dolayı teşekkür ediyorum. Her birinizden Allah razı olsun. Tabii ki bu bir bayrak değişimidir. Mevcut yeni ilçe başkanımızı ve yönetimini de Allah muvaffak eylesin. Muzaffer eylesin. Çalışmalarında başarılı kılsın. Aynı zamanda da eski ilçe başkanımıza yönetimimize vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Kongrede konuşan Yozgat milletvekili Ethem Sedef ise eski ve yönetime teşekkür ettiği konuşmasında, il genel meclis üyeliğinden istifa ederek MHP İlçe Başkanı Adayı olan MuazAğan'ın büyük fedakarlık yaptığını belirtti.

Konuşmaların ardından seçime geçilerek tek listeyle seçime gerin Muaz Ağan Milliyetçi Hareket Partisi'nin yeni başkanı oldu. Haber Merkezi