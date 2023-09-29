Yeni araçlar kazandırıldı

Belediye Başkanı Gökhan Coşar'ın öncülüğünde gerçekleştirilen yeni araç alımının tanıtımı AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

İlçenin altyapı geliştirme ve kamu hizmetlerini iyileştirme amacı doğrultusunda yapılan yeni araç alımı ile Boğazlıyan Belediyesi araç filosuna yeni bir iş makinesi eklendi. Bu yeni makine, altyapı çalışmaları, yol bakımı, çevre düzenlemeleri ve temizlik gibi bir dizi farklı alanda kullanılacak.

Belediye Başkanı Gökhan Coşar, yeni araçların ilçenin yaşam kalitesini artıracağını ve hizmetlerin daha hızlı bir şekilde sunulmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Coşar, "Boğazlıyan'ın daha yaşanabilir bir yer haline gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bu yeni araçlar, bu hedef doğrultusunda attığımız adımlardan sadece biri" dedi.

Boğazlıyan Belediyesi, ilçenin gelişimine yönelik bu önemli yatırımlarla ilçe sakinlerine daha iyi bir yaşam sunma misyonunu sürdürüyor. Yeni araçlar, altyapı çalışmaları ve kamu hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunacak. (Haber Merkezi)