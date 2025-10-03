Ziyarete Yerköy Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaarslan, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Cahit Bekir Kayhan ve Yerköy İlçe Sağlık Müdürü Dr. Candaş Tan katıldı.

İnceleme sonrası değerlendirmelerde bulunan Karaarslan, sağlık yatırımlarına verdikleri katkılardan dolayı Kaymakam Aydın ve Belediye Başkanı Arslan’a teşekkür etti.

Karaarslan, incelemelerin ardından Kayhan ve Tan ile birlikte 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezini ziyaret etti.

Tesisin işleyişi, altyapısı, fiziki koşulları ve tıbbi cihaz ihtiyaçlarını yerinde inceleyen Karaarslan, sağlık çalışanlarının görüş ve taleplerini de dinledi.

Özverili çalışmalarından dolayı tüm sağlık personeline teşekkür eden Karaarslan, vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmak için gerekli çalışmaların sürdüğünü kaydetti.