Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Çamlık Bal Ormanında yeni adımlar atıldığını söyledi.

Yeni Adımlar Atıldı4

Çamlık Bal Ormanında kovan koyma parselleri, arı içme suyu havuzu ve dikim çukurları açıldığını belirten Vali Özkan, “Sahaya şu an 3 ünite arı kondu ve yerel arıcılar tarafından kullanılmaya başlandı” dedi.

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Yeni Adımlar Atıldı3

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Sonbaharda açtığımız çukurlara bal üretimini artırıcı bitkilerle tamamlama yapacağız. Planladığımız diğer Bal Ormanlarında da çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Alpaslan Demir