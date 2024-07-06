Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Çamlık Bal Ormanında yeni adımlar atıldığını söyledi.

Çamlık Bal Ormanında kovan koyma parselleri, arı içme suyu havuzu ve dikim çukurları açıldığını belirten Vali Özkan, “Sahaya şu an 3 ünite arı kondu ve yerel arıcılar tarafından kullanılmaya başlandı” dedi.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Sonbaharda açtığımız çukurlara bal üretimini artırıcı bitkilerle tamamlama yapacağız. Planladığımız diğer Bal Ormanlarında da çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor” ifadelerini kullandı.