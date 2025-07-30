Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, 1979 senesinde Bursa’da doğdu. Pirinçci'nin eşi Gözde Karaahmetoğlu Pirinççi'dir.

Uluslararası ilişkiler alanında uzmanlaşmış bir akademisyen olan Pirinççi, uzun seneler boyunca akademi, düşünce kuruluşları ve kamu kurumlarında görev sürdürmüştür.

2025 senesi itibarıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na başkan yardımcısı olarak atanmıştır.

Pirinççi, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Yüksek lisans ve doktorasını da aynı üniversitede sürdürmüştür.

Pirinççi'nin akademik alanı, Uludağ Üniversitesi'nde öğretim üyeliğiyle başlangıç göstermiştir.

Burada özellikle dış politika, güvenlik çalışmaları, Ortadoğu politikaları ve Türk dış politikası alanlarında dersler sürdürmüştür. Aynı zamanda pek çok bilimsel yayına ve akademik projeye imza atmıştır.