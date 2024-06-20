İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana, Filistin'e destek amacıyla Kızıldeniz'de İsrail'e ait veya İsrail'e giden gemileri hedef alan Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e hava saldırılarıyla dünya gündemine oturdu.

HUSİLER KİMDİR?

Husiler, Yemen'in kuzeyindeki Sada kentinde 1990'larda Mümin Gençler Hareketi olarak kurulan ve daha sonra Ensarullah Cemaati adını alan bir gruptur. Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere Yemen'in önemli bir kısmını kontrol altında tutmaktadırlar.

HUSİLER KİM TARAFINDAN KURULDU?

Husiler, Yemen'de Şiiliğin Sünniliğe en yakın kolu olarak kabul edilen Zeydi mezhebine mensup bir grup içinde şekillendi. Siyasi bir hareket olarak 1992'de Hüseyin Bedreddin el-Husi tarafından kuruldu. Hüseyin el-Husi, 2004 yılına kadar babası Bedreddin el-Husi’nin ruhani önderliğini yaptığı Mümin Gençler Cemaati’ni, Ensarullah Hareketi adıyla siyasi ve silahlı bir harekete dönüştürdü. Yemen hükümeti ile Husiler arasındaki ilk çatışma, 2004'te Sada'da başladı ve 2010 yılında ateşkesle sona erdi.

HUSİLER'İ KİM DESTEKLİYOR?

Ensarullah Cemaati'ni, Hüseyin Bedreddin el-Husi’nin 2004'te Yemen ordusu tarafından öldürülmesinden bu yana kardeşi Abdülmelik el-Husi yönetmektedir. İran, mali ve askeri olarak Husilere en bariz destek veren ülkedir. 2004'ten 2010'a kadar Yemen hükümetiyle savaşan Husiler, Arap Baharı sonrası Yemen'deki siyasi karışıklığı fırsat bilerek etkilerini artırdı ve başkent Sana dahil ülkenin önemli bir kısmını ele geçirdi.

KIZILDENİZ'DE HUSİLERİN EYLEMLERİ

İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstererek 31 Ekim'den itibaren Yemen açıklarında İsrail'e ait ticari gemilere el koymaya ve saldırılar düzenlemeye başladı. ABD güçleri, Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları birçok kez düşürdü. Husilerin eylemleri sonucu birçok gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. ABD, küresel deniz ticaretinin güvenliğini sağlamak amacıyla "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir deniz görev gücü oluşturdu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Biden, Husileri "terörist grup" olarak tanımlarken, müttefiklerle birlikte karşılık vermeye devam edeceklerini belirtti. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ise, gemilere saldıranlara karşı harekete geçmekte haklı olduklarını ifade etti.

Yemen'deki iç savaşın karmaşık yapısı ve Husilerin bölgedeki etkileri, uluslararası deniz ticareti ve bölgesel istikrar açısından önemli bir tehdit oluşturmaya devam ediyor.