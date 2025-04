Yemekteyiz Nejla Kimdir

TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının 14-18 Nisan haftasındaki yarışmacılarından biri olan Nejla Hanım, izleyicilerin merak ettiği isimler arasında yer alıyor.

Yarışmanın yayınlandığı haftada izleyiciler, Nejla Hanım’ın hayatı, yaşı ve memleketi gibi bilgilere ulaşmak için araştırmalarını sürdürüyor.

Ancak şu ana kadar Nejla Hanım’a dair detaylı bilgiler kamuoyu ile paylaşılmış değil. Yarışmacının kişisel bilgileriyle ilgili açıklama yapıldığında detaylar güncellenecektir.

YEMEKTEYİZ PROGRAMI HAKKINDA

Türk televizyonunun uzun soluklu yapımlarından biri olan Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008’de Show TV’de izleyiciyle buluştu. İngiliz yapımı Come Dine with Me formatından uyarlanan program, 2012 yılında Fox TV’ye transfer oldu. 2017’den bu yana ise TV8 ekranlarında yayın hayatına devam ediyor.

Her hafta farklı beş yarışmacının ev sahipliği yaptığı programda, yemek yapma becerileri, sunumları ve misafir ağırlama konusundaki performansları değerlendiriliyor. Programı deneyimli sunucu Zuhal Topal sunuyor.