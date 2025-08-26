2001 yılında Samsun’da dunyaya gelen ve aslen Samsunlu olan Melis Göz, 24 yaşında ve güzellik sektöründe boy gösteren girişimci olarak biliniyor. Genç yaşta sektöre adım atan Göz, 13 yaşından beri güzellik dünyasında yer aldı ve kendi adını taşıyan bir güzellik merkezi kurdu. Eğitimini İstanbul’da sürdüren Göz, halen İstanbul’da yaşıyor ve iş hayatını burada devam ettiriyor.

Melis Göz Kimdir?

Melis Göz, 25-29 Ağustos haftasında “Yemekteyiz” programında yarışmacı olarak yer aldı. Menü tercihlerinde çorba yerine meze ve ara sıcak olarak börek sunmasıyla dikkat çeken Göz, titizlikle hazırladığı yemekler ve estetik masa düzeniyle yarışmacıların beğenisini kazandı. Program boyunca gösterdiği performansla sosyal medyada öne çıkan Göz, toplamda 15 puan aldı.

Sosyal Medya ve Özel Hayatı

Sosyal medyada @melisgoz_ kullanıcı adıyla aktif olan Melis Göz, güzellik sektörüne dair paylaşımların yanı sıra günlük yaşamından kareler de paylaşıyor. Bekâr olan Göz, özel hayatını medyadan uzak tutuyor. Güzellik uzmanı olarak cilt bakımı ve estetik uygulamalar üzerine çalışan Melis Göz, yarışmadaki özgüvenli tavırlarıyla izleyicilerin ilgisini çekti.