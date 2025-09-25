Yemekteyiz Makbule Cingiz Kimdir

TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının 2025 sezonunda yarışan Makbule Cingiz, kısa sürede izleyicilerin ilgisini çekti. 65 yaşındaki yarışmacı, hem mutfaktaki tecrübesi hem de samimiyetiyle sosyal medyada merak edilen isimler arasına girdi.

Rizeli Yarışmacı İstanbul’da Yaşıyor

Aslen Rize’nin Çayeli ilçesinden olan Makbule Cingiz, yaşamını İstanbul’da sürdürüyor. Karadeniz mutfağına hakimiyeti ve geleneksel tariflere kattığı modern yorumlarla öne çıkan Cingiz, ekranlara taşıdığı doğallıkla dikkat çekiyor.

Profesyonel Aşçılık Kariyeri

Mesleği aşçılık olan Makbule Cingiz, uzun yıllar boyunca uluslararası gemilerde çalıştı. Bu süreçte hem Türk hem de dünya mutfağında deneyim kazandı. Denizcilik hayatına da yakın olan Cingiz, teknelerde çalışması sayesinde tekne kullanmayı bildiğini de ifade ediyor.

MasterChef Geçmişi Var

Makbule Cingiz, 2022 yılında MasterChef Türkiye yarışmasına katılarak televizyon izleyicisinin tanıdığı bir isim haline geldi. Bu tecrübesiyle Yemekteyiz’de de dikkatleri üzerine çeken Cingiz, iddialı performansıyla yarışmada öne çıkan isimlerden biri oldu.

Aile Hayatı

İki çocuk annesi olan Makbule Cingiz, hem yaşam enerjisi hem de mutfaktaki özgüveniyle izleyicilerden tam not alıyor. Samimi karakteri ve mücadeleci tavrıyla programın en çok konuşulan yarışmacılarından biri haline geldi.

Yarışmaya İlgi Neden Büyük?

Uzun yıllara dayanan aşçılık geçmişi

MasterChef ve Yemekteyiz deneyimi

Karadeniz kökenli olması

Denizcilik alanındaki çalışmaları

Samimi ve mücadeleci karakteri

Bu özellikler, Makbule Cingiz’i ekran başındaki izleyiciler için dikkat çeken bir yarışmacı yapıyor.