Programın 796. bölümünde, Salı günü mutfağa giren yarışmacı Ceylan Mumcu performansıyla dikkat çekti.

Antalya’dan yarışmaya katılan 35 yaşındaki Mumcu, dört çocuk annesi olmasına rağmen enerjik yapısı ve mutfaktaki tecrübesiyle öne çıktı. İzleyicilerin ilgi gösterdiği yarışmacı, hem pratikliği hem de kendine olan güveniyle sosyal medyada da gündem oldu.

MUTFAK TECRÜBESİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Ceylan Mumcu, yemek yapmayı bir sorumluluktan öte, bir tutku olarak gördüğünü belirtiyor. Günlük yaşamında da mutfaktan kopmayan yarışmacı, bu yönüyle hafta boyunca jüri üyelerinin beğenisini kazanmayı hedefliyor.

Profesyonel anlamda özel aşçılık yapan Mumcu, organizasyonlar ve bireysel etkinliklerde yemek hizmeti sunuyor. Yarışmada sergilediği disiplinli çalışma tarzı, bu alandaki deneyimini gözler önüne seriyor. Özellikle hamur işleri ve sunum konusundaki başarısı, rakiplerine karşı avantaj sağlıyor.

MEMLEKET LEZZETLERİNİ YORUMLUYOR

Aslen Niğdeli olan yarışmacı, yarışmaya Antalya’dan katılıyor. İç Anadolu mutfağına olan hakimiyetiyle dikkat çeken Mumcu, geleneksel lezzetleri modern tariflerle harmanlayarak menülerine yansıtıyor.

SOSYAL MEDYADA DA AKTİF

Ceylan Mumcu, “@ceylan_mutfakta0” kullanıcı adıyla Instagram platformunda da aktif olarak paylaşımlar yapıyor. Yarışma dışında hazırladığı tarifleri ve mutfak ipuçlarını takipçileriyle paylaşan Mumcu, dijital ortamda da dikkat çeken bir profil çiziyor.

“İDDİALIYIM” MESAJI

Yarışmanın tanıtım fragmanında “Ben Antalya’dan boşuna gelmedim Gürbüz, buraya insanları şaşırtmaya geldim” sözleriyle iddiasını ortaya koyan Mumcu, hafta boyunca sergileyeceği performansla yarışmanın seyir zevkini artırmaya aday görünüyor.