Dünyanın en büyük Lavanta Adası ve Dünyanın 2’nci Mükemmeliyet Merkezi olan Rafting ve Su Sporları Parkuru ile adından söz ettiren Çekerek, şimdi de ülkede en büyük barajlarından biri olan Çekerek Barajı ile Yelken Yarışlarına hazırlanıyor.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkan Akdurak ziyarette yaptığı açıklamada, “Çekerek Barajı’nın yelken sporu için uygun bir rüzgâra sahip olduğunu dile getirerek, “Bizim sporumuz için olmazsa olmazımız çok güzel bir rüzgâr var burada. Sayın Valimizin talimatlarıyla hazırlık aşamasından sonra ilk fırsatta burada ulusal çapta bir yelken yarışını hızlıca organize edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Vali Polat, Başkan Akdurak’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “En yakın zamanda suyun rüzgârla buluştuğu bu güzel yerde, gençlerimizde yelken sporu ile buluşacak. Bu proje için Valiliğimiz, Çekerek Belediyesi ve Kaymakamlık olarak Türkiye Yelken Federasyonumuz ile birlikte hareket edeceğiz. Çok yakın zamanda yarışmaları başlatacağız” dedi. Melike Aslı Arslan