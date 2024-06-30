Yelda Kırçuval, katıldığı programda Tuğba Ekinci ile yaşadığı gergin diyaloglar sonrası merak konusu oldu. İkili arasındaki gerilim ardından Yelda Kırçuval'un hayatı ve kariyeri dikkatleri üzerine çekti. Peki, Yelda Kırçuval kimdir? İşte iletişimci Yelda Kırçuval'un biyografisi...

Aslen İstanbullu olan sunucu ve yazar Yelda Kırçuval, 30 Aralık 1978'de doğdu. 1997 yılında TRT sınavlarına girerek başarılı bir performans sergileyen Kırçuval, burada Diksiyon, Fonetik ve Artikülasyon dersleri aldı. Meslek hayatına editör ve spiker olarak başarılı bir giriş yapan Yelda Kırçuval, kariyerinde hızla yükselmiştir.

Yelda Kırçuval'un iletişim alanındaki başarısı ve medya dünyasındaki etkisi, onu Türkiye'nin önde gelen isimlerinden biri haline getirmiştir.